Die Fußball -Europameisterschaft in Deutschland wird in München an zahlreichen Orten öffentlich gezeigt: Viele Lokale, Biergärten und Bars haben Leinwände aufgebaut oder Fernseher aufgestellt. Teilweise können Tische vorab reserviert werden, teils allerdings gegen Gebühr oder Mindestverzehr. Eine Auswahl an Public-Viewing-Plätzen:

Fan-Zone im Olympiapark und Olympiastadion

Die offizielle Fan-Zone des europäischen Fußballverbands Uefa befindet sich im Olympiapark zwischen Olympiastadion, -schwimmhalle und -see. Bis 14. Juli werden hier alle EM-Spiele live übertragen, drei große Leinwände stehen dafür bereit: Eine 120 Quadratmeter große auf dem Olympiasee und zwei kleinere (36 beziehungsweise 21 Quadratmeter groß) am Theatron und am Hans-Jochen-Vogel-Platz. Der Eintritt ist frei, 25 000 Menschen finden hier Platz. Es ist jeden Tag ein Unterhaltungsprogramm geboten, auch an spielfreien. Weitere Infos finden Sie hier.

Seit dem Achtelfinale ist auch das Olympiastadion für einzelne Spiele fürs Public Viewing geöffnet, 20 000 Fans finden hier Platz. Übertragen werden die Partien der DFB-Elf und noch das letzte Spiel, das in München stattfindet: das Halbfinale am 9. Juli.

Adresse: Fan-Zone im Olympiapark, rund um den Hans-Jochen-Vogel-Platz, 80809 München; beim Olympiastadion erfolgt der Zugang über den Eingang Nord.

Öffnungszeiten: täglich von 13 bis 22 Uhr beziehungsweise an Tagen mit Spielbeginn um 21 Uhr bis zirka eine Stunde nach Abpfiff.

Anfahrt: U3 oder U8 bis Olympiazentrum; Bus 144 bis zu Haltestellen Spiridon-Louis-Ring, Olympiasee, Olympiaberg, Bus 173 bis zu den Haltestellen Olympiazentrum, Olympia-Eissportzentrum, Petuelring oder Bus 177/178 bis zur Haltestelle Petuelring; Tram 20/21 bis Haltestelle Olympiapark West, Tram 27 bis Haltestelle Petuelring

Sugar Mountain

Übertragen werden alle Finalspiele mit Ausnahme der Partien England-Schweiz und Niederlande-Türkei am 6. Juli, da an diesem Tag das Hip-Hop-Open-Air stattfindet. Die Übertragung findet bei gutem Wetter im Biergarten und bei schlechtem in der Halle statt. Reservierungen sind anders als bei den Vorrunden-Spielen nicht möglich. Bisher sei es zwar voll gewesen, aber es habe noch jeder einen Platz bekommen, heißt es von Betreiberseite.

Adresse: Sugar Mountain, Helfenriederstr. 12, 81379 München

Öffnungszeiten: Donnerstag bis Samstag 16 bis 22 Uhr, Sonntag 15 bis 21 Uhr.

Anreise: U3 bis Machtlfinger Straße

Paulaner am Nockherberg

Auf drei LED-Leinwänden ist die Fußball-EM am Nockherberg zu sehen. Übertragen werden alle Finalspiele. Wegen des großen Ansturms während der Vorrunde ist der Saal zusätzlich zum Biergarten geöffnet, hier finden 3000 weitere Fans Platz. Tische können nur für einen Teil des Biergartens reserviert werden.

Adresse: Paulaner am Nockherberg, Hochstraße 77, 81541 München

Öffnungszeiten: Der Biergarten öffnet teils deutlich vor Spielbeginn, der Einlass in den Reservierungsbereich erfolgt oft später. Genaueres ist der Internetseite zu entnehmen.

Anfahrt: Tram 18 bis Haltestelle Mariahilfplatz beziehungsweise Ostfriedhof, Tram 15/25 bis Haltestelle Ostfriedhof; Bus 52 bis Haltestelle Mariahilfplatz, Bus 58, 68, X30, 148 bis Haltestelle Ostfriedhof; U1, U7 bis Haltestelle Kolumbusplatz, U2 bis Haltestelle Kolumbusplatz oder Silberhornstraße, S-Bahn bis Haltestelle Rosenheimer Platz

Backstage

Das „Backstage“ wirbt damit, dass es alle EM-Spiele zeigt, die Deutschland-Spiele auf sieben verschiedenen Areas zu sehen sind – und der Bierpreis vergleichsweise günstig ist: 7,80 Euro für die Mass, da hat die Stadt schon deutlich Teureres gesehen (nicht nur beim Oktoberfest, wo die Mass heuer teils mehr als 15 Euro kosten wird). Reservierungen werden entgegengenommen, bei Deutschland-Spielen allerdings gegen Gebühr.

Adresse: Backstage, Reitknechtstr. 6, 80639 München

Öffnungszeiten und weitere Informationen: gibt es hier

Anfahrt: S-Bahn bis zur Haltestelle Hirschgarten; Bus 62 bis Haltestelle Wilhelm-Hale-Straße; Tram 16/17 bis Haltestelle Steubenplatz oder Tram 18/19 bis Haltestelle Lautensackstraße

Riem Arcaden

Der Willy-Brandt-Platz vor den Riem Arcaden wartet mit zwei Tribünen, mehr als 1200 Sitzplätzen und einer 50 Quadratmeter großen Leinwand auf. Hier werden alle Spiele unabhängig vom Wetter gezeigt, eine Reservierung von Plätzen ist nicht möglich. Der Eintritt ist kostenlos.

Adresse: Willy-Brandt-Platz vor den Riem Arcaden, 81829 München

Weitere Informationen: gibt es hier

Anfahrt: U2 bis zur Haltestelle Messestadt West

Hopfengarten

Der Biergarten ist bekannt für seine Livemusik und seinen Tanzboden. Während der EM werden hier auf einer sechs Quadratmeter großen Leinwand alle Spiele übertragen. Geplant waren zuerst nur Spiele mit deutscher Beteiligung, aber wegen der großen Nachfrage sind nun auch alle anderen Partien zu sehen. Reservierungen sind per Telefon möglich.

Adresse: Hopfengarten, Siegenburger Str. 43, 81373 München, Telefon 089 7608846, E-Mail: info@hopfen-garten.de

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag ab 12 Uhr, Samstag und Sonntag ab 11 Uhr.

Anreise: Bus 63 bis Haltestelle Siegenburger Straße, Bus 62, 130, 134 und 157 bis Haltestelle Baumgartnerstraße.

Biergarten Hofbräukeller

Der Hofbräukeller zeigt bei gutem Wetter auf der Leinwand im Biergarten alle Spiele, die im öffentlich-rechtlichen Fernsehen übertragen werden. Reservierungen sind nicht möglich. Wer einen Platz ergattern will, sollte – wie bei anderen Public Viewings auch – zeitig da sein: In der Vorrunde waren bei einigen Spielen schon zwei Stunden vor Anpfiff alle Plätze belegt.

Adresse: Hofbräukeller, Innere Wiener Straße 19, 81667 München, Telefon 089 4599 250, E-Mail info@hofbraeukeller.de.

Öffnungszeiten: täglich von 11 bis 23 Uhr. Küchenschluss ist um 22 Uhr, letzter Ausschank um 22.30 Uhr.

Anfahrt: U4/U5 bis Haltestelle Max-Weber-Platz, Tram 19/21/15/25 bis Max-Weber-Platz/Johannisplatz.

Park-Café im Alten Botanischen Garten

Die EM-Spiele sind auf insgesamt acht Bildschirmen zu sehen, inklusive Fernseher vor der Tür und Bildschirm in der Herrentoilette. Die Spiele werden sowohl im Restaurant als auch im Biergarten übertragen. Innen kann reserviert werden bei einem Mindestverzehr von 20 Euro, die Plätze müssen eine Stunde vor Anpfiff besetzt sein. Übertragen werden alle Partien.

Adresse: Park-Café, Sophienstr. 7, 80333 München

Öffnungszeiten: Restaurant: Montag bis Mittwoch 11.30 bis 23 Uhr, Donnerstag und Freitag 11.30 bis 24 Uhr, Samstag 10 bis 24 Uhr, Sonntag 10 bis 22 Uhr. Der Biergarten ist von 12 Uhr an geöffnet.

Anfahrt: S-Bahn, U-Bahn, Bus oder Tram bis zur Station Hauptbahnhof oder Stachus; wer mit der U2/U8 kommt, kann auch am Königsplatz aussteigen. Mit der Tram 18/27/28 ist auch die Haltestelle Ottostraße oder mit der Tram 19/21 die Haltestelle Lenbachplatz möglich.

Augustiner Klosterwirt am Dom

Hier werden alle Partien der Fußball-EM gezeigt – die der deutschen Nationalmannschaft mit Ton, bei allen anderen entscheidet die Betriebsleitung je nach Publikum. Insgesamt gibt es sechs Bildschirme, zwei davon sind sechs Quadratmeter große Leinwände im Bierkeller. Draußen findet keine Übertragung statt. Reservierungen sind generell möglich, aber nicht an Samstagen oder beim letzten EM-Spiel in München am 9. Juli.

Adresse: Augustiner Klosterwirt, Augustinerstr. 1, 80331 München

Öffnungszeiten: täglich 9.30 bis 24 Uhr

Anfahrt: U-Bahn, S-Bahn, Bus oder Tram bis Haltestelle Marienplatz oder Karlsplatz (Stachus)

Löwenbräukeller

Übertragen werden hier alle Finalspiele. Besucher können die Spiele im Biergarten auf zwei Leinwänden verfolgen. Bei allen Deutschland-Spielen legt ein DJ vor und nach dem Spiel sowie in der Halbzeitpause auf. Wer reservieren will, muss tief in die Tasche greifen: Für das Achtelfinal-Spiel der deutschen Nationalmannschaft etwa hat ein Reservierungspaket inklusive Verpflegung und Zehner-Tisch vor der Großleinwand bis zu 343 Euro gekostet.

Adresse: Löwenbräukeller, Nymphenburger Str. 2, 80335 München

Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag 11 bis 23 Uhr, Freitag bis Samstag 11 bis 24 Uhr, Sonntag 11 bis 23 Uhr

Anfahrt: U1/U7/U8 oder mit Bus 20/21 bis Haltestelle Stiglmaierplatz

Muffatwerk

Im Muffatwerk werden nur die Spiele mit deutscher Beteiligung übertragen. Ausnahme ist das Finale, das in jedem Fall auch live gezeigt wird. Reservierungen sind nicht möglich. Sollte es die DFB-Elf ins Halbfinale schaffen, wird die Partie auch im Café und im Ampere auf großer Leinwand übertragen. Im Falle einer deutschen Final-Beteiligung kommt die Muffathalle dazu.

Adresse: Muffatwerk, Zellstraße 4, 81667 München

Öffnungszeiten und weitere Informationen: gibt es hier

Anfahrt: S-Bahn bis Haltestelle Rosenheimer Platz oder Isartor (die Muffathalle ist bereits im S-Bahnbereich ausgeschildert); Tram 16 bis Haltestelle Deutsches Museum oder Am Gasteig, Tram 15/25 bis Haltestelle Rosenheimer Platz

Seehaus im Englischen Garten

Auch hier im Biergarten werden alle Spiele gezeigt, die im öffentlich-rechtlichen Fernsehen ausgestrahlt werden. Eine Einschränkung gibt es: Gesendet wird nur bei schönem Wetter. Reservierungen sind nicht möglich. Übertragen werden die Spiele auf einer 4,5 mal 4,5 Meter Großbildleinwand und auf einem Fernseher an der Bar am See.

Adresse: Seehaus im Englischen Garten, Kleinhesselohe 3, 80802 München

Öffnungszeiten: Der Biergarten ist von täglich von 11.30 Uhr an geöffnet.

Anfahrt: U3/U6, Bus und Tram bis Haltestelle Münchner Freiheit

Bamberger Haus

Die Europameisterschaft wird im Biergarten gezeigt. Reservierungen sind mit mindestens 48 Stunden Vorlaufzeit möglich. Weitere Informationen gibt es hier.

Adresse: Bamberger Haus, Brunnerstr. 2, 80804 München

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 17 bis 24 Uhr, Samstag und Sonntag 12 bis 16 Uhr sowie 17 bis 24 Uhr

Anfahrt: U2/U3/U8, Tram 12 und 28 sowie Bus 140, 141 und 142 jeweils bis Haltestelle Scheidplatz; Tram 27 bis Haltestelle Gartenstraße

Sommerwerk im Werksviertel

Allein schon die Adresse des Public Viewings dürfte auswärtige Fußballfans amüsieren: Auf dem Knödelplatz werden die EM-Spiele ab dem Viertelfinale, das am 5. Juli mit der Partie Deutschland-Spanien beginnt, gezeigt. Der Eintritt ist frei.

Adresse: Knödelplatz im Werksviertel, Speicherstraße 7, 81671 München

Öffnungszeiten und weitere Infos: Werden rechtzeitig hier bekannt gegeben.

Anfahrt: mit U-Bahn, S-Bahn, Bus oder Tram bis zum Ostbahnhof. Das Werksviertel-Gelände liegt direkt südlich angrenzend.

Gasthof Hinterbrühl

Vor dem Public Viewing noch an die Isar? Das kann machen, wer sich den Gasthof Hinterbrühl in Thalkirchen als Public-Viewing-Ort herausgesucht hat. Terrasse und Biergarten bieten rund 1000 Plätze. Reservierungen werden per Telefon entgegengenommen, ab einer Gruppengröße von zehn Personen gibt es einen eigenen Tisch. Gezeigt werden alle Spiele, unter anderem auf einer 2,50 Meter breiten Leinwand im Biergarten.

Adresse: Gasthof Hinterbrühl, Hinterbrühl 2, 81479 München

Öffnungszeiten: täglich von 11.45 bis 22.30 Uhr

Anfahrt: U3 bis Haltestelle Thalkirchen, von dort aus Weiterfahrt mit dem Bus 135 (Richtung Solln) bis zur Haltestelle Hinterbrühl. Die Bushaltestelle liegt direkt vor dem Haus. Wer vor dem Sportschauen Sport treiben will: mit dem Rad an der Isar entlang.

Biergarten am Chinesischen Turm

Der Biergarten ist als offizieller DFB-Biergarten für die Fußballfans oft so schon rappelvoll. Großartiges Public Viewing findet deshalb hier nicht statt. Trotzdem werden die Spiele auf zwei 70-Zoll-Fernsehern auf der Terrasse übertragen. Wer hier einen Platz ergattern will, muss allerdings schon weit im Voraus kommen.

Adresse: Biergarten am Chinesischen Turm, Englischer Garten 3, 80538 München

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag ab 11 Uhr, Samstag und Sonntag ab 10 Uhr