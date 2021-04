München ist als Spielort bei der Europameisterschaft dabei. Nur: Wie das mit den von der Uefa erwarteten Fans in den Stadien angesichts der Pandemielage funktionieren soll, das weiß noch keiner so genau.

Vier Spiele der Fußball-EM finden in München statt, so hat es die Uefa entschieden. Trotz Pandemie und obwohl die Stadt einige Fan-Zusagen verweigert. Und jetzt? Geht der Ärger weiter.

Von René Hofmann

Auf die Entscheidung folgte die Aufregung. Nachdem die Europäische Fußball-Union Uefa am Freitag verkündet hatte, dass München der Fußball-Europameisterschaft im Sommer erhalten bleibt, weil auch hier die Aussicht bestehe, dass bei jeder der geplanten vier Partien mindestens 14 500 Zuschauer im Stadion sind, meldete sich Jürgen Ascherl zu Wort. Der stellvertretende Landesvorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft hatte sich schon vor der Entscheidung kritisch zu der Aussicht positioniert, dass Spiele mit Fans möglich sein könnten, nun aber legte er richtig los.

"Unverantwortlich" nannte er die Forderungen der Uefa im Gespräch mit dem Bayerischen Rundfunk, "da scheint Geld eine größere Rolle zu spielen als der Gesundheitsschutz" - oder die Befindlichkeiten stetig Überstunden leistender Polizisten. "Wir haben jedes Wochenende Corona-Demonstrationen, die Leute dürfen nicht raus und hier diskutieren Verantwortliche über 15 000 Zuschauer", schimpfte Ascherl. Streifenbeamte, die derzeit Menschen erklären sollten, dass sie sich nicht zu zehnt an einem Ort unter freiem Himmel versammeln dürfen, brächte das in Erklärungsnot.

In einer anderen Tonlage schallte die Kritik aus dem Münchner Rathaus. Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) wunderte sich doch sehr, wie die Uefa die drei eingereichten Konzepte - keine Zuschauer bei anhaltend bedrohlicher Pandemie-Lage, 14 500 bei einer verbesserten Pandemie-Lage und 27 000 bei einer deutlich verbesserten Lage - als Garantie für eine Stadionauslastung werten konnte, die der Verbandsvorgabe von mindestens 20 Prozent einer jeden EM-Arena entsprach.

"Wie soll ich denn den Bürgerinnen und Bürgern erklären, wenn wir jetzt garantieren, dass im Juni Zigtausende zu einem Fußballspiel gehen und gleichzeitig Schulen, Kitas, Gastronomie und Einzelhandel zu sind? Das passt nicht zusammen in der Normalität. Zum derzeitigen Zeitpunkt wäre es ein Unding, in einer großen Pandemielage Garantien abzugeben", sagte Reiter im Austausch mit dem Deutschlandfunk und schickte gleich noch einen unfreundlichen Gruß an die anderen zehn Länder, in denen die EM gespielt werden soll: "Was andere Staaten da tun, ist deren Entscheidung. Ich kann es zumindest verantwortungsbewusst nicht tun."

Aserbaidschan (Sieben-Tage-Inzidenz am Freitag: 135,8) hat der Uefa in Aussicht gestellt, dass das Olympiastadion in Baku zur Hälfte gefüllt sein wird - was einer Zutrittsgenehmigung für 31 000 Fans entspricht. Ungarn (Sieben-Tage-Inzidenz am Freitag: 248,3) ist noch mutiger: Die Puskás Aréna in Budapest soll bei allen vier Spielen, die dort geplant sind, mit 61 000 Zuschauern voll besetzt sein.

Dagegen wirken die Münchner Vorhaben mickrig. Und trotzdem drängt sich angesichts einer Inzidenz von aktuell um die 150 die Frage auf: Wie soll das bis zum ersten geplanten EM-Anstoß in der Arena im Münchner Norden am 15. Juni beim ersten Gruppenspiel der deutschen Nationalelf gegen Weltmeister Frankreich funktionieren können, überhaupt wieder Fußball vor Fans zu ermöglichen? Und wie sollen dann die Zugangs-Details geregelt werden?

Rechtlich ist die Lage in Deutschland dreischichtig. Es gibt den Bund, der die Rahmenvorgaben setzt - über das Bundesinfektionsschutzgesetz. Jedes Bundesland kann die Vorgaben in jedem Bereich aber noch einmal verschärfen; in Bayern tut das im Moment in einigen Bereichen die Infektionsschutzmaßnahmenverordnung. Diese gilt aktuell in ihrer zwölften Version und verbietet generell Veranstaltungen vor Publikum; sie läuft nach derzeitiger Beschlusslage jedoch nur noch bis zum 9. Mai.

Über die Frage, in welcher Form eine Veranstaltung in München genehmigt wird, entscheidet letztlich dann aber immer die Stadt München - also der Oberbürgermeister im Zusammenspiel mit dem Kreisverwaltungsreferat und dem Gesundheitsamt. Und die Stadt kann noch einmal schärfere Kriterien anlegen als Bund und Land. Bevor es nicht gelinge, die Sieben-Tage-Inzidenz unter die Marke hundert zu drücken, bräuchte niemand in die Diskussion, wie viele Fans womöglich in die Arena dürfen, überhaupt einsteigen, lässt OB Dieter Reiter (SPD) wissen. So lange sei die Antwort glasklar: So lange könne es nie Fans als Augenzeugen geben. Aber falls doch?

Falls es gelingt, die Inzidenzkurve in den nächsten Wochen deutlich nach unten zu biegen und Bund und Land und Stadt mitspielen - wer darf dann ins Stadion? Und wie wird es dort aussehen? Endgültige Antworten gibt es darauf noch nicht. Aber es gibt Andeutungen.

Laut Reiter werden es nur Fans sein, die neben einem gültigen Ticket auch einen kurz zuvor genommenen negativen PCR-Corona-Test vorweisen können, den sie zum Spiel mitbringen. Denn Teststationen direkt an der Arena sind nicht geplant, wie auch die Uefa schon auf ihrer Event-Homepage mitteilt.

In der Arena selbst soll Maskenpflicht herrschen. "Die Maske muss Mund und Nase bedecken", führt die Uefa sorgfältig aus, aber: "Du darfst sie, wenn du an deinem Platz sitzt, zum Essen oder Trinken abnehmen." Ob es aber überhaupt etwas zu Essen oder zu Trinken gibt? Bei dem Thema gibt es offenbar noch unterschiedliche Vorstellungen. Während die Uefa vollmundig verspricht: "Wir implementieren klare Systeme zum Anstellen an den Essensständen" und mit der Möglichkeit von kontaktlosem Bezahlen wirbt, kann Reiter sich nicht vorstellen, dass irgendwer im Stadion überhaupt Geld wird ausgeben können. "Es wird kein Catering und nichts außenrum geben", sagt er.

Die Aussicht, dass zehntausend Menschen zur gleichen Zeit in den Münchner Norden aufbrechen könnten, schreckt das Stadtoberhaupt dagegen nicht: "Zur Rushhour gibt es in München Zeiten, da sind mehr als 14 500 in der U-Bahn, das ist kein Maßstab", sagt Reiter - über die Ticketnummer ließe sich zudem jedem einzelnen ein Zeitfenster zuweisen, in dem er an einem genau definierten der vielen Arena-Eingänge zu erscheinen habe.

Die Uefa rät allen, die Tickets haben, schon jetzt, ihren E-Mail-Eingang regelmäßig zu kontrollieren. Und wer Tickets hat, diese aber wegen all der Unsicherheiten lieber zurückgeben möchte: Die Frist hierfür endet an diesem Montag um 14 Uhr.