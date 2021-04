Die Arena in München leuchtet in den deutschen Nationalfarben Schwarz, Rot und Gold.

Die Entscheidung der Uefa ist gefallen: In der Arena in Fröttmaning werden wie geplant vier Partien der Fußball-EM ausgetragen.

Von René Hofmann

München bleibt wie vorgesehen ein Austragungsort der Fußball-Europameisterschaft. Die Europäische Fußball-Union (Uefa) bestätigte am Freitagvormittag die bayerische Landeshauptstadt als den Ort, an dem die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ihre drei Gruppenspiele absolviert (am 15. Juni gegen Frankreich, am 19. Juni gegen Portugal und am 23. Juni gegen Ungarn). Außerdem soll am 2. Juli ein Viertelfinale in der Arena in Fröttmaning gespielt werden.

Für die Mannschaft von Joachim Löw bedeutet dies Planungssicherheit, sie wird ihr Teamquartier in Herzogenaurach beziehen und hat nun neben überschaubaren Anreisewegen zu den Gruppenspielen auch einen Heimvorteil.

Für die Stadt München ist die Entscheidung erfreulich: Ihr bleibt das Prestige, einer der Austragungsorte bei der ersten paneuropäischen EM zu sein. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) war fest von einem Verbleib ausgegangen. Kurz vor der Sitzung des Uefa-Exekutivkomitees am Freitagvormittag hatte die bayerische Regierung laut DFB ihr Einverständnis zu dem "Leit-Szenario" erklärt, das 14 500 Zuschauer in der Arena erlaubt. DFB-Generalsekretär Friedrich Curtius sagte dem Sport-Informations-Dienst: "In den vergangenen Tagen haben wir viel Zuspruch aus der Politik für unsere verantwortungsvollen Planungen erhalten."

Wochenlang machte die Uefa Druck

Der Entscheidung war ein wochenlanges Tauziehen vorausgegangen, das auch auf politischer Ebene ausgetragen wurde. Am 7. April hatten sich Uefa-Präsident Aleksander Čeferin und Ministerpräsident Markus Söder (CSU) getroffen. Der Kontinentalverband drängte an allen Spielorten auf die Zusage, dass möglichst viele Fans die Spiele in den Stadien verfolgen können.

Für München hatten das Bundesinnenministerium, die Bayerische Staatskanzlei und die Stadtspitze ein solches Versprechen stets verweigert. In den eingereichten Unterlagen wurden - je nach Pandemieverlauf - drei Szenarien skizziert: Das wahrscheinlichste ("Lead") sieht 14 500 Zuschauer vor, was einer Auslastung der Arena von gut 20 Prozent entspricht. Im als "unwahrscheinlich" bezeichneten "Upscale-Szenario" sind knapp 27 000 Zuschauer vorgesehen (40,2 Prozent). In der Version "Backup" maximal 7000 Personen. Sollte es der Pandemieverlauf nötig machen aber auch gar keine.

Nun heißt es in einer Mitteilung des DFB: "Trotz der aktuell negativen pandemischen Situation in Deutschland wird erwartet, dass sich die Lage bis zum Juni verbessern wird. Es wird ein Leitszenario mit einer Mindestkapazität von 14 500 Zuschauerinnen und Zuschauern in München für die Spiele der Uefa Euro 2020 am Standort München für realistisch gehalten."

Im Gegensatz zu München verlieren Bilbao und Dublin ihre vier EM-Spiele - die beiden Ausrichter konnten keine Garantien für Zuschauer abgeben. Die in der baskischen Stadt geplanten Partien werden nun in Sevilla stattfinden. Die drei Gruppenspiele, die in Dublin geplant waren, gehen nach St. Petersburg, das nun insgesamt sieben Spiele ausrichtet. Das Achtelfinale findet in London statt, dort könnte das deutsche Team spielen, wenn es Zweiter seiner Gruppe wird.