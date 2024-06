Interview von Philipp Crone

In Daniel Links Büro findet sich kein Hinweis auf Interesse an Sport. Dabei hat man es hier mit einem Wissenschaftler zu tun, der sich im größtmöglichen Spannungsfeld der größten deutschen Sportart befindet. In Dortmund geboren, regelmäßig Gast auf der Südtribüne des BVB, nun in München, zuletzt auch beim FC Bayern gefragt. Der Leiter des TU-Lehrstuhls für Trainingswissenschaften und Sportinformatik arbeitet bei der Analyse von Ballsportarten mit der Fifa oder dem Volleyball-Verband zusammen. Dabei kommt auch eigene Erfahrung zum Einsatz; Link hat selbst Beachvolleyball gespielt und war in der deutschen Rangliste aufgeführt. Was macht so ein Analyst? Und wie kommt er darauf, gängige Fußball-Parameter wie Pass- oder Zweikampfquote für Quatsch zu halten?