Angst vor Ansteckung, Sperrstunde nach der ersten Halbzeit: Während der Pandemie haben sich viele Fans vom Fußball entfremdet. Ihnen geht es nicht so sehr um die Millionäre auf dem Rasen, sondern um die Gemeinschaft. Ein Besuch am Stammtisch.

Von Thomas Becker

Als der Schiedsrichter anpfeift, tut sich am Stammtisch des Bayern-Fanclubs "Sektion Westend" das auf, was man zu Günter-Netzer-Zeiten die Tiefe des Raumes nannte. Anders gesagt: es ist verdammt wenig los. Von den 30 Fanclub-Mitgliedern haben sich im Augustiner Bürgerheim genau zwei vor der Leinwand im Nebenzimmer eingefunden: Klaus Wittek und Jürgen Schönenberger. "Bei der Champions League sind wir volle Pulle hier", sagt Wittek, "aber bei der Bundesliga ist unser Fanclub nicht mehr gut vertreten. Das ist nicht mehr interessant. Es gibt viele bei uns, die jetzt andere Ligen schauen." Und schon ist die Frage, was Corona mit dem Fußball und seinen Fans in Sachen Entfremdung angestellt hat, ganz gut beantwortet.