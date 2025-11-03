„Beim Zeigler gewesen. Geweint. Freudentränen.“ So könnte das – frei nach Kafka – im Tagebuch von Besuchern von Arnd Zeiglers Bühnenprogramm „Immer Glück ist Können“ in der Alten Kongresshalle stehen, vielleicht ergänzt durch „Was haben wir gelacht!“. Vielleicht muss man nicht mal Fußball -Aficionado sein, um diese zwei Stunden hochgradig komisch und maximal unterhaltsam zu finden. Schwer nachzuprüfen an diesem Abend, aber man liegt sicher nicht falsch zu glauben, dass hier jeder ein Freund des runden Leders ist. Wann ist in der Pause die Warteschlange vor den Toiletten bei den Männern schon mal länger als bei den Frauen? Gefühlt neuneinhalb von zehn Gästen sind Männer.

Es geht ja auch um Fußball, dieses grandiose Spielfeld mit seinen nie versiegenden Anekdoten und Geschichten. Zeigler, bekannt aus Funk und Fernsehen sowie als Erfinder der Rubrik „Kacktor des Monats“, kennt nicht nur alle Schoten, sondern besitzt auch die Gabe, dieses Nerd-Wissen lustgewinnbringend an den Fan zu bringen. Wer weiß schon, dass beim slowakischen Drittligisten Cierny Balog ein Bahngleis zwischen Tribüne und Seitenlinie verläuft und zuweilen ein Zug vorbeischnauft?

Zeigler hat die schönsten Versprecher („Außenrastpiss“) und Szenen, die selbst Freaks nicht kennen, und kommentiert sie mit wunderbarem Humor. Auf der Website schreibt er: „Arnd Zeigler wurde 1965 in einem Weidenkörbchen unter der Ostkurve des Bremer Weserstadions gefunden. Noch heute lebt er dort. Weil er einfach nicht weggehen wollte, ist er nun Stadionsprecher. Er schaut alle Spiele an und darf dabei rumbrüllen. Das ist auch das, was er am besten kann.“ Und weiter: „Die, die Arnd nicht kennen, vermuten, dass er in einem Dickicht aus alten Wimpeln, Panini-Sammelalben, Lederfußbällen und bizarren Fußballschallplatten vor sich hin vegetiert. Die, die ihn gut kennen, wissen, dass das tatsächlich so ist.“

Die WDR-Sendung „Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs“ läuft seit 18 Jahren, am Sonntag zum 600. Mal. Aufgezeichnet wird bei ihm daheim, im Garten spielt er mit Kumpels diverse Tore nach – Selbstironie ist erste Zeigler-Pflicht. Natürlich ist der Mann mit dem Ball in Herzform auf dem T-Shirt unverbesserlicher Nostalgiker, aber die saftigsten Geschichten stammen halt aus längst vergangenen Zeiten, als es noch nicht nur um Kommerz ging – Grüße gehen raus an Thorsten Legat, Vinnie Jones und Eric Cantona. Erklärtes Ziel von Zeiglers komödiantischem Tun: „Ihr sollt euch wieder in den Fußball verlieben!“ Check.