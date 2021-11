Von Franz Kotteder

Man soll ja abends nicht so spät essen, wegen der Verdauung. Insofern ist die neue/alte Sperrzeit 22 Uhr irgendwie schon auch gesund. Die Köche kommen eher nach Hause, nur den Wirtinnen und Wirten fehlt halt die letzte Flasche Wein auf der Rechnung. Eine Renaissance des Brunchens steht also unmittelbar bevor, denn da kann man schon mittags viel essen und trinken. Das Sterne-Restaurant Mural hat bereits seinen ersten Adventsbrunch in seiner Bambule! Bar (im Hotel Schwan Locke, Landwehrstraße 75, Sonntag, 28. November, 12 Uhr, 29 Euro, www.bambule.bar) angekündigt. Es könnte schlimmer kommen, mit einem neuen Lockdown zum Beispiel, und das Mural ist da sicher nicht das einzige Restaurant, das bereits wieder eine neue Kochbox zum Abholen konzipiert.

Detailansicht öffnen Der dritte Gang, ein Zwischengang, begeistert schon farblich. (Foto: David Koplin)

Ein anderer nutzt ausgerechnet diese widrigen Zeiten, um mit einem ganz neuen, zusätzlichen Menü aufzutrumpfen: Mun Kim, Chef des Restaurants Mun in Haidhausen und bekannt für seine asiatisch-westliche Fusionsküche. Jetzt führt er zusätzlich zum normalen Menü noch ein spezielles veganes Menü zu drei, vier oder fünf Gängen ein. Vegan und Fine Dining - das geht selten zusammen. Bei Mun aber funktioniert es, und das auf hohem Niveau. Die Nigiri-Sushi als Vorspeise sind eine hübsche Variante des Gewohnten mit Gurke, Pilzen und Spargel, aber so etwas hat man auch in München schon gegessen. Spektakulärer der zweite Gang mit Buchweizennudeln, Pinienkernen, knuspriger Lotuswurzel und einer geradezu göttlichen Mandel-Miso-Sauce. Der folgende, mit einer cremigen Paste aus violetten Süßkartoffeln, kombiniert mit Granatapfel und Edamame, überzeugt ebenso durch ein schön austariertes Spiel der Aromen, wie der koreanisch marinierte Shitakepilz keinerlei Sehnsucht nach einem Steak aufkommen lässt. Weil einige Zutaten nicht so leicht zu bekommen sind, muss man Muns veganes Menü leider 48 Stunden vorher vorbestellen (Restaurant Mun, Innere Wiener Straße 18, Dienstag bis Samstag 18-22 Uhr, veganes Menü: drei bis fünf Gänge, 65-95 Euro, Telefon 62 80 95 20, www.munrestaurant.de).

Richtig hart getroffen hat es in der Pandemie Rudi Kull und seinen Geschäftspartner Albert Weinzierl. Die beiden betreiben unter anderem das Brenner in der Maximilianstraße, das Riva, die Bar Centrale und das Hotel Cortiina. Ihr Flaggschiff, das Hotel Louis, mussten sie im vergangenen Jahr verkaufen. Kleiner Trost: Das angesehene Fachmagazin Rolling Pin hat Rudi Kull jetzt zum "Gastronom des Jahres" ernannt, nach einem Online-Votum, an dem sich etwa Hunderttausend Menschen aus der Branche beteiligt hatten.