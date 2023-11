Kommentar von Joachim Mölter

Die SPD hat die Wohnungspolitik zu einem ihrer zentralen Themen auserkoren, nicht erst im zurückliegenden Landtagswahlkampf, aber da hat sie es wieder ganz besonders betont. Vor allem die Münchner Sozialdemokraten haben es ganz oben auf ihre Agenda gesetzt und versucht, bei den Wählern zu punkten - die Wohnungsnot in der Landeshauptstadt ist ja besonders stark zu spüren. Also hat der SPD-Oberbürgermeister Dieter Reiter im Wahlkampf-Endspurt beispielsweise versprochen, die Mieten in den Häusern der städtischen Wohnungsgesellschaften Gewofag und GWG auf lange Sicht einzufrieren. Für so eine Ankündigung gibt's gerne Applaus von den billigen Plätzen.