"Fury In The Slaughterhouse" blicken auf Neues: Gerade erschien Ihr Album "Now", in Rosenheim und Nürnberg geben sie erste Strandkorb-Konzerte.

Neues Album, Strandkorb-Konzerte: "Fury In The Slaughterhouse" sind wieder da. Ein Gespräch mit Sänger Kai Wingenfelder über alte Zeiten und darüber, im Jetzt zu leben.

Von Michael Zirnstein, Rosenheim

Massenveranstaltungen brachten Fury In The Slaughterhouse wieder zusammen. Seit 2008 getrennt, spielte die Band 2017 zum 30-jährigen Bestehen noch einmal groß zu Hause in Hannover auf. Einer der Gründer des legendären Open-Airs in Wacken kümmerte sich um die Band, organisierte ihr weitere Auftritte auf Riesenfestivals, unter anderem bei seinem eigenen. Dort unter den Heavy-Metal-Freaks spielten sie als Die beschissenen 6, eine ironische Abrechnung damit, dass sie zu ihrer Glanzzeit vielen Rockern immer zu soft waren, wie der 61 Jahre alte Sänger Kai Wingenfelder einräumt. Doch viele liebten ihre Power-Balladen wie "Time To Wonder". Ihren größten Hit haben sie zu Beginn der Pandemie mit etlichen Kollegen von Wolfgang Niedecken bis Johannes Oerding als Durchhalte-Hymne neu eingespielt. Noch halten sie selbst durch in der Krise. "Now", ihr erstes Album seit 13 Jahren, und erste Strandkorb-Konzerte wie am Freitag, 23. Juli, in Rosenheim und am Sonntag, 1. August, in Nürnberg helfen dabei.

SZ: Ihren neuen Song "All About Us" könnte man sich prima als Hymne eines Sport-Ereignisses vorstellen. Welches hätten Sie denn gerne?

Kai Wingenfelder: Klar, Fußball wäre mein Event, die EM wär's gewesen. Aber ich bin momentan total dagegen, dass die 15 000 Menschen in Stadien quetschen. Ich will keine Konzerte spielen, wenn die eine Gefahr sind. Ich möchte, dass wir das halbwegs vernünftig durchziehen, damit wir nicht alle im September wieder hinter verschlossenen Türen sitzen.

Sie haben sogar mal drüber nachgedacht, Hunde nach Corona-Viren schnüffeln zu lassen. Wollen Sie das wirklich bei Konzerten haben?

Das ist nicht so, wie Sie sich das vorstellen. Wir sind nicht auf dem Flughafen in Bogotá, wo Drogenhunde rumlaufen. Die Tierärztliche Hochschule in Hannover hat das getestet. Der Versuchsleiter hat uns erklärt, es gibt einen kleinen Abstrich, den hält man dem Virenhund hinter einem Paravent am Eingang unter die Nase, und er meldet sich oder nicht. Die können sogar in zwei, drei Wochen schnüffelmäßig umgerüstet werden auf Mutationen. Das geht schneller als jeder Test und gibt den Leuten ein safes Gefühl. Also, mal schauen.

Die Konzerte fehlen Ihnen sehr, oder?

Ich jammere nicht über Corona. Aber ich versuche, Wege zu finden, live zu spielen. Weil man mit Platten kein Geld mehr verdient. Und vor allem, weil ich das für mein Leben brauche. Streams mochte ich nicht. Wir haben Auto-Konzerte gemacht. Jetzt machen wir die Strandkorb-Konzerte, gucken wir mal, da kann man ohne Maske immerhin stehen vor seiner Kiste. Ich möchte kein Konzert mehr spielen, wo die Leute Maske tragen müssen und nicht mitsingen und sich bewegen können.

In "1995" besingen Sie die beste Zeit Ihres Lebens: "We felt so alive". Fühlen Sie sich heute nicht mehr lebendig?

Doch, ich lebe am liebsten jetzt - deswegen: "Now". Meine Tochter ist in der Pubertät, da kommst du am Leben nicht vorbei. Auf der anderen Seite erlebe ich Corona. Aber ich mache ständig neue Erfahrungen: Nach 13 Jahren Pause habe ich ein Album mit der Band gemacht und steige auf die höchste Charts-Position ein, die wir je hatten. Wir haben nicht eine schlechte Kritik bekommen, das kenne ich gar nicht. Als wir mit "Mono" 1995 nach Amerika gingen, hieß die Kritik in Tipp Berlin: "Scheiße, typisch Hannover". Jetzt genieße ich mehr als früher.

Sie sagen in "1995": Gott sei Dank haben wir das überlebt... Was haben Sie damals auf Tour in den USA angestellt?

Was man erzählt hat über Sex, Drugs and Rock'n'Roll, trifft auf irgendeine Art auf uns zu. Du hast den Bus voll mit Margarita und Girls... Wir kamen schon an, hörten unseren Song im Autoradio, wir waren Airplay-Nr.-1 in New York, das ging gut los für eine junge Band aus Hannover, deren Traum es war, in den Mutterländern des Rock zu spielen. Wir hatten Potenzial für: Wir fallen mal aufs Maul und landen in der Betty Ford Klinik.

Was haben Sie in den USA übers Rock-Geschäft gelernt?

In Amerika hofieren die ihre Musiker. In Deutschland ist es: Was machen Sie? - Ich bin Musiker. - Nee nee, womit verdienen Sie Ihr Geld? In den USA hast du eine Platte draußen und bist Popstar. Aber es war gut, dass wir dann wieder zurück mussten zu unseren Tourneen daheim, sonst wären wir durchgeknallt. Und als wir dann noch mal rüber sind, war gerade Grunge, und die Plattenfirma wollte Grunge-Remixe von unseren Songs. Und zu unserem Video von "Dancing in the sunshine of the dark", wo sich schwarze Tänzer und wir als Band in weißen Anzügen verbrüderten, hieß es: Das kann man dort so nicht machen. Darauf hatten wir keine Lust. Und in Deutschland brannte eh die Hütte.

Sie galten vielen aber auch als Softies. Merken Sie an sich den Phil-Collins-Effekt, den nach all den Jahren auf einmal auch viele cool finden, die ihn einst verspotteten?

Was ich merke: Viele Menschen mögen Fury, die das damals nicht mochten oder es sich öffentlich nicht zu sagen trauten. Aber ich habe das erst jetzt zu später Stunde begriffen: Wir hatten eine Bedeutung. Ich meine, wie viele Abi-Fahrten sind mit unseren Songs gemacht worden? Wie viele Kinder wurden zu "Time To Wonder" gezeugt?

Mit "Now" landeten sie heuer auf Platz 2 der deutschen Charts, und auf 15 in den USA: Bedeuten solche Zahlen noch etwas?

Als wir mit "Jau" das erste Mal die Top 100 geknackt hatten, war das für uns eine Sensation, das bedeutete: Wir haben es geschafft, jetzt spielen wir Bundesliga und können davon leben. Damals verkauften wir 220 000 Stück in der ersten Woche, jetzt bist du mit 7000 teilweise schon Platz 1 in Deutschland. Aber über die 2 habe ich mich sehr gefreut, auch über die 80 in der Schweiz, weil wir die jetzt auch geknackt haben.

Dabei wollten Sie nie wieder eine Platte aufnehmen. Wie kam es dann doch dazu?

Das Problem war, dass wir uns im Studio im Kreativprozess zerstritten hatten, nicht auf der Bühne. Als wir dann 2017 wieder live zusammen kamen, sagte unser neues Management, die Jungs aus Wacken: Wenn ihr kein neues Album macht, spielt ihr irgendwann auf dem Schützenfest "Time To Wonder", und das wollt Ihr nicht. Stimmt.

Und warum klappte es diesmal zusammen im Studio?

Weil sie uns unseren neuen Produzenten vorstellten, Vincent Sorg. Der hatte einen von vielen Leitsätzen: Die Bereitschaft eines Musikers, etwas gut zu finden, hört nach drei bis fünf Tagen auf, deshalb treffen wir uns nie länger am Stück. Wir gingen also immer von Null mit einem guten Gefühl ins Studio, machten einen Song, und gingen mit einem guten Gefühl wieder raus. Jedes Mal: Fünf Tage kochen, Wein trinken und Musik machen im Münsterland. Happy sein, nicht dieses nervige wochenlange Selbstzerfleischen wie damals. Es sind aber auch 13 Jahre dazwischen. Ich bin jetzt 61, ich nenne das: die unheimliche Lässigkeit des Alters. Da regt man sich nur noch über Dinge auf, die wichtig sind. Weil man keinen Bock hat, die Zeit, die bleibt, für Unwichtigkeiten zu verschwenden.