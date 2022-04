Von Jutta Czeguhn

Wer das große Glück erlebt hat, bei einem jener seltenen Momente dabei gewesen zu sein, in dem sich das heilige Feuer des Gesangs entfaltet hat, wird das nie vergessen. Bei der Premiere von Puccinis "Il trittico" im Dezember 2017 an der Bayerischen Staatsoper gab es so einen magischen Augenblick, als Ermonela Jaho als Klosterschwester Angelica vom Tod ihres Kindes erfährt. Die Wahrhaftigkeit, mit der sich die albanische Sopranistin in diese Emotionen hineinbegab, war so intensiv und schonungslos, dass niemand im Publikum davon unberührt bleiben konnte. Nicht anders war es im Sommer 2018, erschöpft kamen die Leute aus der Felsenreitschule. Eben auf der Bühne hatten sie erlebt, wie Asmik Grigorian als Salome, auf dem Schoß des nackten, enthaupteten Jochanaan sitzend, seinen roten Mund besingt. Ein Moment völliger Entäußerung.

In seinem Filmessay "Fuoco sacro - Suche nach dem heiligen Feuer des Gesangs", der nun in den Kinos anläuft, begleitet der Film- und Opernregisseur Jan Schmidt-Garre Grigorian und Jaho sowie Barbara Hannigan, eine weitere Ausnahme-Sopranistin, die für ihre Kunst bis zum Äußersten geht. Der gebürtige Münchner will herausfinden, was den Gesang dieser Künstlerinnen so einzigartig macht, was in ihnen vorgeht, während sie singen. Auch wenn dieses Geheimnis letztlich wohl nicht zu entschlüsseln ist, ist "Fuoco sacro" ein Muss für alle, die sich von der Oper berühren lassen wollen.

"Fuoco sacro - Suche nach dem heiligen Feuer des Gesangs", D 2022, Regie: Jan Schmidt-Garre, in ausgewählten Münchner Kinos, am 1. Mai, 19.30 Uhr, sind Barbara Hannigan und der Regisseur zu Gast in der Astor Film Lounge im Arri Kino