24. März 2019, 18:51 Uhr Funkkaserne München Wie Käfighühner im Ankerzentrum

Flüchtlinge werden nicht akzeptabel untergebracht

"Wir leiden an diesem Ort" vom 9./10. März und "Inhumane Kasernierung" vom 21. März:

Unwürdige Zustände

Ihre Berichte über die Zustände in der Münchner Funkkaserne verdienen allergrößtes Lob! Zum großen Glück gibt es in unserer viel gelobten Demokratie die Pressefreiheit mit der unermüdlichen Arbeit zahlreicher engagierter Journalisten. Nur dadurch werden viele "unhaltbare Zustände" erst öffentlich. Ich bin Ihnen von Herzen dankbar für diese Arbeit!

Seit etwa drei Jahren engagiere ich mich ehrenamtlich als Helfer in der Flüchtlingsarbeit und habe in dieser Zeit nahezu keine schlechten Erfahrungen mit unseren Flüchtlingen gemacht, aber leider unzählige missliebige Erfahrungen mit unseren offiziellen Institutionen. Schon oft war ich nahe daran, die Presse über "unhaltbare Zustände" zu informieren, auch über die "Anker-Dependance am Frankfurter Ring". Umso mehr freut es mich, dass Sie sich dieser Problematik nun angenommen haben, und offensichtlich mit Ihrer Berichterstattung auch einiges bewirken. Herzlichen Dank für diese großartige Leistung. Machen Sie weiter so! Dr. Ekkehard Dembek, Sauerlach

Regierung muss handeln

Im "Ankerzentrum" in der früheren Funkkaserne leben die Flüchtlinge wie "Hühner in einem Käfig". Zwei Familien mit Kindern in einem Raum, nur getrennt durch einen Vorhang. Frauen müssen mit wildfremden Männern ein Zimmer teilen. Von den untergebrachten 230 Menschen sind mehr als 80 Kinder, ein Großteil davon Babys und Kleinkinder. Platz zum Spielen oder Lernen haben die Kinder nicht. Viele der Flüchtlinge "hängen" seit mittlerweile bis zu 17 Monaten fest, ohne Arbeit, ohne Perspektive. Von den Sozialverbänden, vom Jugendamt und von der Regierung von Oberbayern wird die derzeitige Situation als "höchst problematisch" angesehen. Ich halte die Art der Unterbringung und Behandlung der Anker-Insassen nicht nur für höchst problematisch, sie steht vielmehr in krassem Widerspruch zu dem erst am 10. Dezember 2018 in Marrakesch von 164 Staaten - darunter Deutschland - angenommenen "Globalen Pakt für Flüchtlinge". Alle im Deutschen Bundestag vertretenen Parteien - mit Ausnahme der AfD - unterstützen diesen UN-Flüchtlingspakt.

Dabei geht es um den Schutz von Menschen, die vor Krieg, Verfolgung und schweren Menschenrechtsverletzungen geflohen sind. Der Pakt will die Situation von Geflüchteten zum Beispiel in Flüchtlingslagern verbessern: Besserer Zugang zu Bildung, zu Jobs, zum Gesundheitssystem. Das Grundprinzip lautet: Solidarität und Menschlichkeit.

Der Globale Pakt ist rechtlich nicht bindend. Jeder Staat - auch Deutschland - legt selbst fest, inwieweit er sich auf "freiwilliger Basis" am Erreichen der gemeinsam formulierten Ziele beteiligt. Die "freiwillige Basis" berechtigt die Regierung von Oberbayern nicht, in Kenntnis der Situation die Augen vor den menschenunwürdigen Zuständen im "Ankerzentrum" zu schließen. Ute Müller, Bonn