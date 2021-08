Von Oliver Hochkeppel

Zu seinem 50. Geburtstag vor drei Jahren hat der Schagzeuger Guido May zuletzt eine "Jazz Summer Week" in der Unterfahrt bestreiten dürfen. So erfolgreich, dass er nun wieder an die Reihe kommt - erneut in seiner Geburtstagswoche. "Groove Extravanganza" ist das Ganze überschrieben, und der Titel ist Programm. May, der als Jugendlicher in Burghausen bei einem Art-Blakey-Konzert dem Schlagzeug verfiel, dann dort die Workshops besuchte und schließlich an der Münchner "Drummer's Focus"-Schlagzeugschule studierte, beherrscht alles, was an seinem Instrument gefragt ist, von Swing über lateinamerikanische Rhythmik bis zu vertrackter Polyrhythmik. Seine besondere Stärke aber kommt ins Spiel, wenn es funky grooven soll. Das hat er hierzulande viele Jahre lang zum Beispiel bei Wolfgang Schmids The Kick, den Scales-Brüdern, Klaus Doldinger, Barbara Dennerlein, Christian von Kaphengsts Café du Sport oder in zahlreichen Bigbands bewiesen, zuletzt vor allem bei André Schwagers klassischem Hammondorgel-Trio.

Detailansicht öffnen Ein Heimspiel in der Unterfahrt bekommt Guido May, der seit mehr als 30 Jahren für die nationalen wie internationalen Größen des Jazz trommelt. (Foto: Jan Scheffner)

Seine Vielseitigkeit, die Fähigkeit, auf den Punkt das jeweils Gewünschte abzuliefern, aber wohl vor allem diese Nähe zur "straighten", schwarzen Rhythmik ließ May darüberhinaus zu einem der wenigen deutschen Jazzdrummer werden, die auch international gefragt sind. Ob Johnny Griffin, Kenny Wheeler, die New York Voices, Don Gruisin, James Morton oder Antonio Faraò, bei allen saß er schon am Drumkit. Vor allem aber beim James-Brown-Weggefährten Pee Wee Ellis hat May seit vielen Jahren einen Stein im Brett und ist schon lange bei dessen Projekten fest an Bord.

Es dürfte also auch in der Unterfahrt heiß hergehen, zumal May für die fünf Tage eine handverlesene, ebenfalls schwer groovende Truppe um sich versammelt hat: Den Saxofonisten Rick Margitza, der einst schon bei Miles Davis spielte; den lange in München lebenden, auch vom Vienna Art Orchestra bekannten Posaunisten Adrian Mears; den Percussionisten Biboul Darouiche (in dessen Bands May auch schon seit vielen Jahren spielt); den wohlvertrauten Keyboarder André Schwager; und schließlich den Bassisten Moritz Neukam, ein vielversprechender Newcomer aus Nürnberg.

Guido May, Di. bis Sa., 17. bis 21. August, 20.30 Uhr, Unterfahrt, Einsteinstr. 42, t 448 27 94; Do., 29. Aug., auch im Livestream unter www.unterfahrt.de