Er schläft, wo andere Urlaub machen: Der Engländer Tom (Sam Riley) ist vor Jahren auf Fuerteventura hängen geblieben, seitdem arbeitet er in einer All-Inclusive-Hotelanlage als Tennistrainer. Der Job ist längst Routine, seine nächtlichen Suff- und Sexeskapaden allerdings auch: Immer wieder wacht Tom woanders auf, mal am Pool, mal in fremden Hotelzimmern oder gar mitten in der Wüste. Erst ein englisches Ehepaar mit Kind bringt sein Hang-Loose-Leben durcheinander: Während Anne (Stacy Martin) ihren Sohn zum Tennistraining bringt und den Coach mit vielsagenden Blicken durchdringt, will ihr Mann Dave (Jack Farthing) feiern gehen. Tom lässt sich auf dieses Spiel ein, flirtet mit ihr und zieht mit ihm in die Disco. Am nächsten Morgen ist Dave spurlos verschwunden. Je länger er weg ist, desto mehr Widersprüche tun sich auf.