Am Dienstagmittag hat die Münchner Polizei einen Teil der Fürstenrieder Straße gesperrt, einer wichtigen Nord-Süd-Verbindung im Westen der Stadt. Der Grund: Bei den Bauarbeiten der Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) für die sogenannte Tram-Westtangente sind Hohlräume unter der Straße entdeckt worden. Die Polizei spricht von einer „Gefahrenstelle“. Wie es weitergeht für den Verkehr und mit den Arbeiten, ist unklar.

Zunächst muss ein Gutachter klären, was sich im Untergrund im Bereich der Gotthardstraße verbirgt. Die Hohlräume waren bei routinemäßigen Bodenuntersuchungen entdeckt worden.

Aus Sicherheitsgründen leitete die Polizei den Straßenverkehr bereits ab der Ammerseestraße ab. Die Fürstenrieder Straße wurde zwischen Camerloherstraße und Gotthardstraße Richtung Norden komplett gesperrt. Die Zufahrt zu den anliegenden Grundstücken sei weiterhin möglich, teilte die MVG mit. Betroffene Buslinien würden über die Westendstraße umgeleitet.

Erst am Montag hatte die MVG mitgeteilt, dass sich die ursprünglich für Dezember 2025 geplante Inbetriebnahme des Straßenbahn-Abschnitts zwischen Agnes-Bernauer- und Ammerseestraße auf den 27. Februar 2026 verschiebt. Als Grund wurde unter anderem „der schlechte Baugrund“ genannt.