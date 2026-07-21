Nachdem ein 49 Jahre alter Münchner am Sonntag den Diebstahl seines Harley-Davidson -Motorrads angezeigt hat, sucht die Polizei nun nach möglichen Zeugen, die den Abtransport der Maschine beobachtet haben könnten.

Das Motorrad war in einer Tiefgarage in der Allgäuer Straße in Fürstenried-West abgestellt und wurde zwischen vorigem Donnerstag und Sonntagmorgen entwendet. Wem in diesem Zeitraum in der näheren Umgebung verdächtige Personen oder Fahrzeuge, insbesondere mit Anhänger, aufgefallen sind, soll sich bei der Polizei melden: 089/29100.