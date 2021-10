Polizei in München

Gut 20 Jugendliche sollen am Samstagabend in Fürstenried aufeinander eingeschlagen haben. Die Polizei rückte mit einen Großaufgebot an und sucht nun Zeugen.

Am Samstagabend haben in München-Fürstenried offenbar mehr als 20 Jugendliche mit Baseball-Schlägern sowie mit Schlagstöcken aufeinander eingeschlagen. Gegen 17.30 Uhr seien mehrere Notrufe eingegangen, berichtete die Polizei am Sonntag.

Vor Ort, an der Ecke Engadiner und Walliser Straße sowie am Schweizer Platz, hätten die mehr als 15 alarmierten Polizeistreifen aber niemanden vorgefunden, auch keine Verletzten. In der Umgebung fanden die Polizisten lediglich einen Schlagstock und einen Baseball-Schläger. Bei der Fahndung war auch ein Hubschrauber im Einsatz. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.