Die Betreiber der Freibäder in Landkreis zeigen sich zum Ende der Freibadsaison mit dem diesjährigen Sommer zufrieden. Die Freibäder vermelden trotz teils durchwachsenem Wetter durchschnittliche Besucherzahlen. Vor allem der sehr heiße Juni war ein guter Monat für die Freibäder, die anderen Monate der Freibadsaison, besonders der Mai, seien sehr schlecht gelaufen. Im Gegensatz zum überdurchschnittlichen Sommer des Vorjahres sank die Zahl der Badegäste in jedem Freibad.

Die Bilanz, die Schwimmbadleiter Michael Heck für das Freibad Maisach zieht, ist positiv. "Für den wechselhaften Sommer war es ganz gut", sagt er. 44 000 Besucher habe das Freibad in dieser Saison gehabt, die Zahl der Kleinkinder unter sechs Jahren ist nicht erfasst worden. Das liege im Durchschnitt oder sogar etwas darüber, sei aber im Gegensatz zum Vorjahr keine besondere Zahl. "2018 war ein Rekordjahr, da war richtig viel los", sagt Heck. In diesem Jahr habe die Hitzewelle den Juni zu einem besonders guten Monat gemacht, die anderen Monate wären eher durchwachsen gewesen. Die Saison in Maisach endete am vergangenen Montag.

Edeltraut Felser, zuständig für die Pressearbeit des Germeringer Freibads, sagt, dass der Juni allein 46 000 Badegäste und damit fast die Hälfte der Gesamtanzahl dieses Jahres gebracht habe. Damit gleiche er die anderen Monate, die eher schwach waren, aus und habe die Saison gerettet. Besonders im Mai habe das Freibad wenige Besucher gehabt. "Das Wetter war eher mittelprächtig", beschreibt Felser den Sommer. Insgesamt komme das Freibad auf 104 000 Besucher in dieser Saison. 2019 sei damit ein normales Jahr gewesen: Es war weder ein besonders schlechtes Jahr wie 2014 oder 2016, noch seien die Zahlen so hoch wie 2015 oder 2018 gewesen. "Es war eine schöne, ruhige Saison", sagt Felser. Diese wurde in Germering bis zum Freitag, 20. September, verlängert.

Ähnlich sieht das Fazit von Sigmar Spörl, Betriebsleiter des Freizeitparks Mammendorf, aus, auch wenn seine Saison wegen des am kommenden Samstag, 14. September, anstehenden "Electric Summer Festivals" bereits am vergangenen Montag enden musste. "So schlecht war die Saison nicht", sagt er. 80 000 Besucher seien in diesem Sommer gekommen. Vor allem im heißen Juni seien die Leute gekommen, während der Mai sehr schlecht gewesen sei. Die Gründe für die zufriedenstellende Bilanz seien laut Spörl nicht ganz klar. Die kostenlosen Parkplätze, die mit 13 Euro günstige Familienkarte und der Zeltplatz seien gute Argumente für das Freibad, so konnte der zum Freizeitpark gehörende Zeltplatz in dieser Saison 7600 Übernachtungen verzeichnen. Obwohl Spörl und das Landratsamt Fürstenfeldbruck, das die Anlage betreibt, eine gute Saison für die diesjährige Witterung bilanzieren, sind die Besucher zahlen im Vergleich zum Vorjahr mit 96 000 Badegästen deutlich gesunken und auf dem niedrigsten Stand seit dem Jahr 2014.

Die Amperoase in Fürstenfeldbruck kann derzeit keine Besucherzahlen veröffentlichen. "Für eine Bilanz ist es zu früh. Unsere Freibadsaison läuft ja noch bis zum 15. September", sagt der Geschäftsführer der Stadtwerke, Bernd Romeike. Außerdem wisse zur Zeit niemand die genauen Zahlen, da der neue Schwimmbadleiter Alexander Isenmann erst Anfang September in der Amperoase angefangen habe. Deswegen müsse sich der Nachfolger von Andrea Hintermeier erst einarbeiten und habe keine Zahlen zur Verfügung, so Romeike. Außerdem könne man keine Zahlen veröffentlichen, wenn der Aufsichtsrat erst in einer Woche wieder tage.