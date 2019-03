Im Landratsamt gibt es für eine Übergangszeit zwei Gleichstellungsbeauftragte. Annemarie Fischer und Isolde Klyeisen zeigen im SZ-Interview auf, wie männlich geprägte Rollenverständnisse und Strukturen die Lebenswelt von Frauen beeinflussen

Seit Jahresanfang gibt es zwei Gleichstellungsbeauftragte im Fürstenfeldbrucker Landratsamt. Zu Annemarie Fischer, 61, kam Isolde Klyeisen, 48, in 20-Stunden-Teilzeit hinzu. Fischer bekleidet das Amt seit fast acht Jahren. Dies wird sie noch bis zum 24. September tun, danach beginnt die Freistellungsphase ihrer Altersteilzeit. Um einen nahtlosen Übergang sicherzustellen, ist nun Isolde Klyeisen ebenfalls mit Gleichstellungsfragen befasst. Zum Weltfrauentag an diesem Freitag sprach die SZ mit den beiden Frauen über ihre Arbeit.

SZ: Für ein Dreivierteljahr gibt es zwei Gleichstellungsbeauftragte im Landratsamt. Können Sie zu zweit mehr bewirken?

Annemarie Fischer: Wir stellen fest, dass das zu zweit ganz gut ist. Man ergänzt sich, jeder bringt seinen Stand, seine Ideen ein.

Isolde Klyeisen: Zu zweit kann man einfach reflektierter arbeiten.

Was sind Ihre Aufgaben als Gleichstellungsbeauftragte?

Klyeisen: Wir kümmern uns um die Gleichstellung der Geschlechter, um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf und darum, dass Chancengleichheit für beide Geschlechter nicht nur auf dem Papier besteht. Wir arbeiten intern als auch extern.

Fischer: Das ist vor allem Öffentlichkeitsarbeit. Wir arbeiten mit dem Verein "Frauen helfen Frauen" zusammen, mit dem Frauenhaus, der Interventionsstelle, dem Runden Tisch gegen häusliche Gewalt und wir machen eigene Veranstaltungen. Wir wollen über die Themen aufklären, gerade auch was Gewalt gegen Frauen betrifft. Zum Beispiel Ärzte dafür zu sensibilisieren, dass sie genau dokumentieren, wenn eine Frau grün und blau zu ihnen kommt und sagt, sie sei die Treppe runtergefallen. Eine Frau kommt im Durchschnitt sieben Mal in die Notaufnahme, bis sie Anzeige erstattet. Es hat mich schon erschreckt, wie viel Gewalt gegen Frauen es in allen Schichten gibt.

In einer idealen Welt bräuchte es das Amt, das Sie besetzen, gar nicht. Warum muss man 2019 immer noch um gleiche Rechte und Chancen für Frauen kämpfen?

Klyeisen: Rollenverständnis und Strukturen sind ja immer noch männlich geprägt. Aber Männer und Frauen ticken unterschiedlich, diese Diversität müssen wir zulassen. Das System muss sich an die Vielfältigkeit anpassen, nicht andersrum. Es ist doch heute noch so, dass man jemandem, der beispielsweise eine Führungsposition hat und ein Kind bekommt, gratuliert und zur Tagesordnung übergeht, wenn er ein Mann ist. Eine Frau aber wird gefragt: Wie macht sie das jetzt mit dem Kind? Ein Umdenken müsste in vielen Bereichen stattfinden. Auch bei den Verdienstmöglichkeiten dominieren die Männer, und auch das Steuersystem ist nicht familienfreundlich. Wenn man etwas für Frauen tut, heißt das ja nicht, dass es gegen Männer ist.

Fischer: Auch Sprache macht im Unterbewusstsein was mit uns. In der Kirche hat eine Frau mal gelesen und die Anrede "Brüder" benutzt, da habe ich ihr hinterher gesagt, dass ich mich nicht angesprochen gefühlt habe. Die acht Jahre, in denen ich das jetzt mache, haben mich schon verändert. Man erhebt schon mal die Stimme, wo man sich früher zurückgehalten hätte.

Wo sehen Sie Hindernisse, die die Gleichstellung der Geschlechter erschweren?

Fischer: Wie gleichberechtigt können Frauen sein, wenn sich Männer das Benutzen von Frauenkörpern für ein paar Scheine kaufen können? Das Prostituiertenschutzgesetz (das seit Juli 2017 in Kraft ist und eine Anmeldepflicht für Prostituierte, eine Gesundheitsberatung, eine Kondompflicht und ein Werbeverbot beinhaltet, Anm. d. Red.) macht die Prostitution zu einem normalen Beruf. Da frage ich mich, ob der dann auch bald bei einem Berufsinfotag vorgestellt wird? Es hat die Hemmschwelle für Männer runtergesetzt. Bei uns ist das legal, wenn man in einem Etablissement arbeitet, in anderen Ländern ist das nicht so. Auch hat man festgestellt, dass Pornoseiten im Internet nach 13 Uhr häufiger aufgerufen werden. Das sind Schüler! Die Pornos sind brutaler, aber auch verfügbarer geworden und bringen die Jugendlichen um ein natürliches Verhältnis zur Sexualität. Deshalb müssen wir in die Schulen gehen und aufklären.

Im beruflichen Kontext heißt es oft, es gebe nicht genügend Bewerberinnen, beispielsweise für bestimmte Jobs, für Führungspositionen oder in der Politik. Sind die Frauen mitverantwortlich für ihre Situation?

Fischer: Es gibt schon welche, die nicht wollen. Aber das Warum müssen wir ergründen. Männer trauen sich einfach mehr. Frauen dagegen bewerben sich manchmal nicht, weil sie glauben, nicht alle Anforderungen erfüllen zu können. Aber die Männer daheim müssen schon mitspielen. Ohne Männer bringt man das nicht durch.

Klyeisen: Auch die Präsenz in der Firma kann ein Problem sein, da sind Teilzeit und Heimarbeit nicht förderlich. Es geht um die Anwesenheitszeiten, nicht um die Anwesenheitspflicht. Ein Arbeitnehmer, der aufgrund von Teilzeit weniger körperlich anwesend ist, wird oft auch weniger wahrgenommen.

Fischer: Auch sollten Besprechungen nicht um 17 oder 18 Uhr sein oder in 300 Kilometer Entfernung.

Frauen bekommen Kinder und leisten zumeist den Großteil der Haushalts-, Familien- und Erziehungsarbeit. Dann sollen sie noch einen Beruf ausüben und sich möglichst politisch oder ehrenamtlich engagieren. Ein bisschen viel für ein Leben, oder?

Fischer (lacht): Und sie sollen dabei auch noch toll ausschauen. Und gut gekleidet sein. Das ist zu viel, deshalb geht es nur mit den Männern. Augen auf bei der Partnerwahl, kann man da nur sagen.

Klyeisen: Frauen versuchen dann alles 110-prozentig zu machen. Dabei verzetteln sich viele, sie beteiligen den Partner nicht an Haushalt und Kindererziehung. Aber das muss gleichberechtigt laufen. Frauen müssen das einfordern. Es ändert sich zwar, aber ist noch lange nicht in allen Köpfen angekommen.

Viele Frauen möchten nach einer Familienpause zwar wieder arbeiten, wünschen sich aber einen Teilzeitjob. Ist Teilzeitarbeit Segen für die Frauen oder eher Fluch?

Fischer: Jobsharing sollte viel mehr möglich sein, auch in höheren Ämtern. Auch sollten mehr Männer Teilzeit machen.

Klyeisen: Aber wenn ein Mann das macht, wird er schief angeschaut.

Fischer: Teilzeit sollte aber nicht nur 20 Wochenstunden bedeuten, sondern auch 30 oder 32 Stunden. Auch Führen ist mit 30 Stunden möglich. Das ist für beide Geschlechter machbar.

Mehr Kitaplätze werden es allein nicht richten können. Muss nicht die Gesellschaft als Ganzes ihre Einstellung ändern?

Klyeisen: Deshalb sind auch mehr Frauen in der Politik und in Führungspositionen notwendig. Aber in der Politik ist der Frauenanteil zuletzt zurückgegangen.

Fischer: Man darf auch nicht die Darstellung der Frau in der Werbung und im Film unterschätzen. Auch die neuen Medien zeigen keine anderen Geschlechterrollen, im Gegenteil. Im Moment geht da nichts voran, sogar eher zurück.

Klyeisen: Zum Beispiel werden auf Instagram oder YouTube über 70 Prozent der Frauen im häuslichen Umfeld gezeigt, während Männer überall präsent sind. Mit diesen neuen Medien kommt ein Rückschritt. Aber wir waren doch in unserer Jugend nicht dafür auf der Straße, dass die Frauen jetzt wieder sang- und klanglos in alten Bildern versinken.

Fischer: Wir müssen alles paritätisch besetzen.

Klyeisen: In allen Strukturen muss sich Vielfalt durchsetzen, dann wird sich die Rollenverteilung ändern. Noch ist es zum Beispiel so, dass es im Dax-100 mehr Menschen mit Namen Thomas gibt als Frauen.

Internationaler Frauentag im Landkreis

Seit mehr als 100 Jahren wird am 8. März der Internationale Frauentag gefeiert. Er geht auf eine Konferenz sozialistischer Frauen im Jahr 1910 zurück, die Vereinten Nationen riefen ihn 1977 zum "Tag für die Rechte der Frau und den Weltfrieden" aus. In Berlin ist er in diesem Jahr sogar erstmals ein Feiertag.

Im Landkreis Fürstenfeldbruck lädt die Gleichstellungsstelle des Landkreises am Freitag, 8. März, ins Lichtspielhaus Fürstenfeldbruck ein, wo der Dokumentarfilm "Die Hälfte der Welt gehört uns - Als Frauen das Wahlrecht erkämpften" von Annette Baumeister gezeigt wird. Der Film setzt sich damit auseinander, wie politisch engagierte Frauen in Deutschland, Frankreich und England vor 100 Jahren die gleichen Rechte wie Männer einforderten. Der Abend beginnt um 17.30 Uhr mit der Begrüßung, die Filmvorführung, die kostenlos ist, beginnt um 18 Uhr.

Das Cineplex in Germering zeigt bei einem Frauen-Film-Frühstück am Weltfrauentag von 10 Uhr an die Komödie "Wie gut ist deine Beziehung?", gefrühstückt werden kann bereits von 9 Uhr an. In Grafrath ist am 8. März um 19 Uhr im Sitzungssaal der Gemeinde der Film "Suffragette" von Sarah Gavron zu sehen, der sich mit den Kämpferinnen für das Frauenwahlrecht in Großbritannien beschäftigt. Einlass ist um 19 Uhr, im Eintrittspreis von fünf Euro ist auch ein Begrüßungstrunk enthalten.

Der Frauennotruf kommt an diesem Freitag mit einem Stand an den Geschwister-Scholl-Platz am Bahnhof Buchenau (14 bis 16 Uhr). Mitarbeiterinnen der Beratungsstelle werden dort über häusliche und sexualisierte Gewalt sowie digitale Gewalt und das Thema K.o.-Tropfen informieren.

Die Gleichstellungsstelle der Stadt Germering, die Germeringer Fraueninitiative (Gefi), Stadtbibliothek und VHS präsentieren ein paar Tage später, am Mittwoch, 13. März, Helma Sick, die sich seit den Achtzigerjahren dafür einsetzt, dass Frauen von ihren Partnern finanziell unabhängig bleiben. Sick ist heute eine gefragte Beraterin in Finanzfragen. "Aufgeben kam nie in Frage" heißt eines ihrer Bücher, und unter diesem Motto gibt sie von 19.30 Uhr an in der Stadtbibliothek Einblick in ihr Leben. Ihren Erfolg, heißt es in der Ankündigung, habe sie sich unter harten Bedingungen selbst erarbeitet. Dies schildere sie mit einer Haltung, die Mut mache, das eigene Leben in die Hand zu nehmen.

In Puchheim-Ort mischt sich zweiter Bürgermeister Rainer Zöller (CSU) unter die Frauen und verteilt an diesem Freitag von 8 bis 8.30 Uhr vor dem Kinderhaus Maria Himmelfahrt Fairtrade-Rosen, um "Frauen dieser Welt zu feiern und Arbeiterinnen in den Anbauländern zu stärken", wie es in der Ankündigung heißt. baz