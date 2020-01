Abba Naor ist nicht gläubig. Früher, da habe er manchmal in den Himmel geschaut und Gott eine Frage gestellt, auf die er niemals eine Antwort bekommen hat, bis heute nicht: "Warum?" Diese Frage nach dem Warum musste der Holocaust-Überlebende Naor, der heute 91 Jahre alt ist und mindestens zehn Jahre jünger aussieht, sich im Laufe seines Lebens immer wieder stellen. Am Donnerstag ist er ins Viscardi-Gymnasium nach Fürstenfeldbruck gekommen, um den Schülern der neunten Klassen von seinem Überleben zu erzählen. "Es wird manchmal ein bisschen langweilig, manchmal vielleicht nicht angenehm werden", kündigt Naor gleich zu Beginn seines Vortrages an, obwohl er eigentlich nicht gekommen sei, um Vorträge zu halten, "sondern, um euch zu erzählen, was alles geschehen kann, wenn man nicht aufpasst".

Mit seinen zwei Brüdern und den Eltern wächst Naor, geboren 1928, zunächst im "wunderbar schönen Litauen" auf, eine unbeschwerte Zeit, an die er sich heute noch gerne zurückerinnert, bis seine Familie im Jahr 1941 von den Nazis ins Ghetto Kaunas deportiert wird. Naor ist damals 13 Jahre alt, seine Familie gehört zu den rund 250 000 Juden in Litauen, die bis zu dem Zeitpunkt friedlich neben und mit ihren litauischen Nachbarn zusammenleben, von denen sich allerdings viele später als "Verräter" herausstellen werden, wie Naor selbst erzählt. So werde er die litauische Nachbarin nie vergessen, die er als Kind immer "Frau Tante" genannt habe und die ihn und seine Familie nach dem Einmarsch der Wehrmacht plötzlich abfällig als "Juden" beschimpfte. Noch während der Zeit im Ghetto wird Naors 14-jähriger Bruder gemeinsam mit 25 anderen jüdischen Kindern erschossen, die zuvor von ihren Familien zum Einkaufen in die Stadt geschickt worden seien. Dass sein Bruder nicht mehr am Leben sein sollte, wagte damals niemand zu glauben: "Die Hoffnung, dass die Verschwundenen eines Tages wieder zurückkehren, war das einzige, was uns damals am Leben halten konnte." Während Naor erzählt ist es still, der Raum ist abgedunkelt, zu sehen sind nur die Schwarz-Weiß-Bilder weinender Mütter, die er auf die Wand projizieren lässt. Es seien authentische Aufnahmen eines jüdischen Bewohners, der das Leben im Ghetto damals heimlich dokumentiert und die Fotos in einer Milchkanne unter der Erde vergraben habe, betont Naor.

Kurz nach dem Tod seines Bruders, wird Naor ins KZ Stutthof deportiert, wo er am 26. Juli 1944 seine Mutter und seinen jüngeren Bruder zum letzten Mal hinter einem Stacheldrahtzaun sieht. Die beiden werden am selben Tag nach Auschwitz gebracht und dort in der Gaskammer ermordet. "Das", sagt Naor, "ist bis heute der schlimmste Tag meines Lebens gewesen." Und gerade, wenn man als Zuhörer denkt, dass es tatsächlich schlimmer nicht mehr werden kann, beginnt Naor, über die unmenschliche Zeit im Außenlager Kaufering I zu erzählen, für das er sich damals freiwillig meldete, weil er hoffte, seinen Vater dort wiederzufinden. Frühmorgens werden die Insassen des sogenannten Arbeitslagers auf den Appellplatz gerufen, wo sie täglich schikaniert werden. Daraufhin folgt der zwölf Stunden lange Arbeitstag. Naor und die anderen Häftlinge müssen 50 Kilogramm schwere Zementsäcke schleppen, bekommen eine Scheibe Brot pro Tag. Viele der Gefangenen schuften sich im wahrsten Sinne des Wortes zu Tode. Naor erinnert sich dabei besonders an die sogenannten "Muselmänner": So habe man diejenigen unter ihnen genannt, welche "gestern Abend noch neben dir eine Suppe gegessen und mit dir gesprochen haben und am nächsten Tag tot im Bett gelegen sind".

Zeit, um darüber nachzudenken, was ihnen hier gerade passiere, sei ihnen fast nicht geblieben. "Der Hunger und die Angst machen einen verrückt. Man war ständig nur auf der Suche nach irgendetwas Essbarem", sagt Naor und betont, dass es im Außenlager Kaufering zwar keine Gaskammern gegeben habe, aber die Menschen eben durch Arbeit vernichtet worden seien. Erst Ende April 1945 wird Naor von den Amerikanern befreit. Einige Monate nach Kriegsende findet er seinen Vater in einem Lager für "Displaced Persons" wieder. Was ihm dabei geholfen habe, all das Erlebte zu verarbeiten?, will ein Schüler nach dem Vortrag wissen. "Ich weiß nicht, ob ich es verarbeitet habe", antwortet Naor, "ich weiß nur, dass ich es nicht vergessen kann, ich habe nur gelernt, es zu beherrschen." Wer ihm trotzdem die Kraft gebe, darüber zu sprechen?, fragt eine Schülerin. "Ihr!", sagt Naor und fügt lächelnd hinzu: "Das Leben ist ein Geschenk und ihr lebt in einer freien Welt. Gebt sie nicht auf!"