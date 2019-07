16. Juli 2019, 22:31 Uhr Zeitgemäßes Lernen Die Bremser des digitalen Klassenzimmers

Bruck übt scharfe Kritik an Bund und Land, weil die sich mit ihren Förderprogrammen ins Gehege kommen. Die Ausstattung von Schülern und Lehrern mit mobilen Endgeräten soll dennoch sichergestellt werden

Von Stefan Salger, Fürstenfeldbruck

Einig wie selten sind sich am Montag die Mitglieder des Sozial- und des Finanzausschusses. Mit einiger Verwunderung stellt Christian Stangl (Grüne) fest, dass er in dieser Sache doch glatt auf einer Linie liegt mit Oberbürgermeister Erich Raff (CSU). "Diese Sache" - das ist die Digitalisierung an Schulen. Und das ist das desaströse Zeugnis, das fraktionsübergreifend Bund und Land ausgestellt wird. Diese, so der Vorwurf, stimmen sich nicht ab, und am Ende könnten Städte und Gemeinden die Zeche zahlen.

Die Zeche beläuft sich in Bruck auf gut 1,5 Millionen Euro. So teuer dürfte es sein, die in die städtische Zuständigkeit fallenden Grund- und Mittelschulen in die moderne Welt zu beamen respektive auf den Stand der Digitaltechnik zu bringen. Hinzu kommen Folgekosten von gut 180 000 Euro jährlich für die Wartung durch eine IT-Vollzeitkraft sowie die Anschaffung von Software. Einstimmig empfehlen die beiden Ausschüsse am Montag dem Stadtrat das "gesamtheitliche Medienkonzept", das von Nikoll Paluca vorgestellt wird.

Dieses sieht vor, im Laufe der nächsten drei Jahre alle Klassenzimmer und Fachräume mit Beamer, Leinwand und Dokumentenkamera auszustatten. Lehrer und Schüler sollen mit Rechnern sowie mobilen Endgeräten wie Laptops oder Tablet ausgestattet, alte Geräte in Computerräumen oder Verwaltung ausgetauscht werden. Zudem müssen Kabel verlegt oder Wlan-Sender installiert werden. Angesichts der digitalen Revolution in den Klassenzimmern mag eine Botschaft Palucas fast schon beruhigend wirken: "Die analoge Tafel wird es weiterhin geben."

Die Kultusministerkonferenz hatte die Weichen für die Digitalisierung der Grund- und Hauptschulen gestellt und sich zum Ziel gesetzt, alle Schüler, die 2018/2019 eingeschult wurden, sowie die folgenden Jahrgänge bis zum Ende ihrer Pflichtschulzeit die erforderlichen Kompetenzen im Umgang mit den modernen Medien und den Computern zu vermitteln. Wer zahlt, schafft an, heißt es. Und im Umkehrschluss: Wer anschafft, muss auch zahlen. Und gerade hier hapert es dem Eindruck der Stadträte zufolge ganz gehörig.

Mittlerweile hat der Bund ebenfalls eine fünf Milliarden schwere Digitaloffensive an Schulen gestartet. Und prompt gibt es auf Landesebene Pläne, das eigene, 700 Millionen Euro schwere Programm wieder zu streichen. Städte wie Fürstenfeldbruck, die versuchen, den vorgegebenen Zeitplan einzuhalten, geraten bei der Finanzierung in die Bredouille. Und wer vorschnell in Eigenregie moderne Medien anschafft, der könnte, so die Befürchtung, am Ende auf den Kosten sitzen bleiben. Denn Bund und Land knüpfen Zuschüsse in der Regel an die Bedingung, dass erst nach der Genehmigung gekauft oder gebaut wird. Willi Dräxler (BBV) macht darauf aufmerksam und empfiehlt der Verwaltung entsprechende Sondierungen. Die soll es auch geben, denn die verschuldete Stadt kann es sich nicht leisten, auf Zuschüsse bis zu 90 Prozent zu verzichten.

Erich Raff fühlt sich von der großen Politik jedenfalls "im Stich gelassen" und will sich mit den "Grundsatzfloskeln" von Ministerpräsidenten Markus Söder nicht zufrieden geben. Beate Hollenbach (CSU) findet das alles "sehr ärgerlich", Irene Weinberg (BBV) findet es "unsäglich, wie wir im Stich gelassen werden".

Es gibt noch andere Unwägbarkeiten: Was ist, wenn sich Eltern gegen Wlan im Klassenzimmer wehren, möglicherweise sogar vor Gericht, weil sie Elektrosmog befürchten? Andreas Rothenberger (BBV) empfiehlt deshalb dringend, vor möglichen Investitionen erst einmal "Rechtssicherheit zu schaffen".