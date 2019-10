Insgesamt etwa 140 Klassiker auf vier Rädern starten an diesem Wochenende an der Germeringer Stadthalle. Man kennt das mittlerweile, denn es ist bereits die zehnte Jubiläumsauflage der Zehn-Seen-Classic-Rallye. Neu aber ist bei diesem mobilen Freilichtmuseum am Samstag eine Disziplin, die für Fahrer ungewöhnlich klingt, die ihre chromblitzenden Oldtimer-Raritäten gerne ins beste Sonnenlicht gerückt haben wissen: Am Samstag steigt an der Stadthalle von 18 Uhr an die Premiere des ersten "Zehn Seen Night Runs" - bevor am Sonntag an gleicher Stelle um 9 Uhr erneut gestartet wird.

Am Samstag werden 50 Teams zum Warmup vor der etwas später folgenden Nachtetappe erwartet. Zu sehen sind auf dem Platz neben der Stadthalle dann Traumautos: vom Ford A Sport Coupé aus dem Jahr 1928, dem Sunbeam Tiger Baujahr 1964 bis zum extrem seltenen Rallye-Golf G60, Baujahr 1990. Die Fahrer erwartet bei Einbruch der Dunkelheit ein anspruchsvolles Programm mit Orientierungs- sowie Gleichmäßigkeitsfahrten und Geschicklichkeitsprüfungen. "Da wird das exakte Nachfahren der speziell für diese Rallye gestalteten Strecke ganz schnell zu einer Aufgabe der speziellen Art", prophezeit Mirko Sutter im Namen des ausrichtenden Pascal Kapp Rallye-Teams.

Samstag (voraussichtlicher Programmablauf, Verzögerungen sind möglich: 18 Uhr Start am Therese-Giehse-Platz in Germering durch Oberbürgermeister Andreas Haas; 18.35 Uhr Sonderprüfung Hotel Gasthof zur Post, Andechsstraße 1, Herrsching; 19.15 Uhr; Durchfahrt Windach mit Sonderprüfung, Am Schloßpark 1; 19.55 Uhr Durchfahrt Türkenfeld, Bahnhofstraße; 20.40 Uhr Durchfahrt Unterschweinbach, Hauptstraße; 21.15 Uhr Einfahrt Gasthof Heinzinger, Weiherhauser Straße 1, Rottbach bei Maisach;

Sonntag: 9 Uhr Start am Therese-Giehse-Platz in Germering durch Oberbürgermeister Andreas Haas; 9.30 Uhr Durchfahrt Perchting, Andechser Straße; 10.05 Uhr Durchfahrt Bernried, Tutzinger Straße; 10.50 Uhr Durchfahrt Eberfing, Weilheimer Straße/Hauptstraße; 11.20 Uhr Durchfahrt Spatzenhausen, Dorfstraße/Hofheimer Straße; 11.45 Uhr Mittagspause Griesbräu zu Murnau, Obermarkt, Murnau, 12.40 Uhr Re-Start mit Präsentation, Obermarkt, Murnau; 12.55 Uhr Durchfahrt Bad Kohlgrub mit Sonderprüfung, Hauptstraße 27; 13.10 Uhr Durchfahrt Rottenbuch, Klosterhof; 13.50 Uhr Durchfahrt Weilheim, Tankenrainer Straße/Wessobrunner Straße; 14.30 Uhr Kaffeepause Hotel Gasthof zur Post, Andechsstraße 1 Herrsching; 15.40 Uhr Durchfahrt Grafrath mit Sonderprüfung, Hauptstraße; 16.15 Uhr

Präsentation am Germeringer Marktsonntag, Stadthalle Germering; 16.20 Uhr Eintreffen im GEP, Münchner Straße 1, Germering. Weitere Informationen unter www.pascal-kapp.de.

Start des "Zehn Seen Night Run", Samstag, 18 Uhr, zuvor Treff an der Stadthalle Germering; Start zur Zehn-Seen-Classic-Rallye, Sonntag, 9 Uhr an der Stadthalle;