28. September 2018

Die Gemeinde Gröbenzell richtet einen Song-Slam aus

Turniere und Wettkämpfe, bei denen Parteien ihr Können unter Beweis stellen, waren schon immer üblich. Mit der Entwicklung der friedlichen Zivilisation mussten Wege gefunden werden, die Kämpfe in der Arena durch weniger tödliche Methoden zu ersetzen. Das kann ein Wettbewerb wie ein Song-Slam sein, bei dem man gegeneinander antritt und selbst geschriebene Texte vorträgt.

Am Ende wird vom Publikum ein Sieger bestimmt, der je nach Veranstaltung einen Preis oder eine Anerkennung erhält. Aber "Poetry Slams gibt's überall", sagt Susanne Flügel, Pressesprecherin der Gemeinde Gröbenzell. Beim Song-Slam am 10. November im Bürgerhaus Gröbenzell können bis zu acht verschiedene Bands, Songwriter oder Interpreten auftreten, die in mehreren Runden gegeneinander antreten. Alle Künstler über 17 Jahre sind allein oder mit ihrer Band (maximal vier Musiker, nur akustische Instrumente ) eingeladen sich unter www.musoc.de für die Veranstaltung anzumelden.

Die Lieder dürfen dabei nach dem Motto der offenen Bühne aus eigener Komposition stammen, gecovered aber auch in eigener Interpretation aufgeführt werden. Im ersten Teil der Show hat jeder Auftritt sechs Minuten Zeit für ein Lied. Nach dem ersten Teil entscheidet das Publikum, wer ins Finale aufsteigt. In diesem dürfen dann zwei Songs präsentiert werden, anhand derer der Gewinner des Abends ermittelt wird. Der Sieger wird demokratisch gewählt und erhält einen Gutschein vom Musikhaus Thomann im Wert von 150 Euro.

Susanne Flügel und Agnes Leroux von der Gemeinde Gröbenzell organisieren den Slam zum ersten Mal. "In der Gemeinde bestand der Wunsch, etwas Spezielles für junge Leute anzubieten", teilen sie mit. Sie sind gespannt, ob unter den Teilnehmern das ein oder andere Talent schlummern werde. Wenn die Veranstaltung dieses Jahr gut ankommt, dann soll sie künftig jährlich stattfinden. Weil der Song-Slam den jugendlichen Gröbenzellern gewidmet ist, dürfen sich diese zuerst bis zum Sonntag, 30. September, anmelden. Danach dürfen sich auch Bewerber aus anderen Gemeinden zu Wort melden. Auf die ursprüngliche Idee des Song-Slams kamen Alex Sebastian und Michael Bohlmann vom Theater Drehleier in München. Fast 50 dieser Slams haben sie schon veranstaltet. Am 10. November moderieren sie den Abend in Gröbenzell. Die Teilnehmer müssen keine Gebühr bezahlen, die Zuschauer zahlen acht Euro Eintritt. Ermäßigt kostet die Karte fünf Euro. Die Karten sind vom 8. Oktober an im Vorverkauf in der Buchhandlung litera erhältlich (Telefon 08142/530 81).

Song-Slam am Samstag, 10. November im Bürgerhaus Gröbenzell, 19.30 bis 22.30 Uhr