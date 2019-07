30. Juli 2019, 21:41 Uhr Woche der Bundeswehr Der Alltag der Offiziersschüler

Die Wahlkreisabgeordnete für Fürstenfeldbruck-Dachau, Katrin Staffler, hat im Rahmen der "Woche der Bundeswehr" der CSU-Landesgruppe im Bundestag die Offiziersschule auf dem Fliegerhorst in Fürstenfeldbruck besucht. Sie habe einen exklusiven Einblick in den spannenden Alltag der Offiziersschüler erhalten, heißt es in ihrer Pressemitteilung. "Die Vielfalt der Ausbildungen, die in der Bundeswehr geboten werden, ist beeindruckend. Die Offiziersschule in Fürstenfeldbruck trägt mit ihren Lehrinhalten zur Aus- und Weiterbildung wesentlich zur Attraktivität der Bundeswehr bei", so Staffler weiter. Im Gespräch mit Brigadegeneral Michael Traut nahm die Bundestagsabgeordnete "viele wichtige Anregungen und interessante Impulse" mit für die weitere Zusammenarbeit und die politische Arbeit in Berlin.