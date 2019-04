29. April 2019, 21:22 Uhr Wettbewerb Bezirksentscheid im Vorlesen

Rund 600 Schülerinnen und Schüler der sechsten Klassen haben sich für die Bezirksentscheide des bundesweiten Vorlesewettbewerbs qualifiziert. Aus den Landkreisen und kreisfreien Städten des Bezirks Oberbayern Nord treten an diesem Dienstag elf Sechstklässler in der Stadtbibliothek in der Aumühle (Bullachstraße 26) gegeneinander an. Von 15.30 Uhr an lesen sie je aus einem selbst ausgewählten Buch und einem Fremdtext vor, der von den Veranstaltern ausgesucht wurde. Wer die fünfköpfige Jury in Fürstenfeldbruck überzeugen kann, darf am 27. Mai beim Landesentscheid im Maximilianeum in München antreten. Das Bundesfinale findet schließlich am 26. Juni in Berlin statt.

An dem Wettbewerb, der seit 1959 von der Stiftung des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels abgehalten wird, nehmen jährlich rund 600 000 junge Lesebegeisterte teil. Anlässlich des 60. Jubiläums in diesem Jahr ruft der Verein ehemalige Mitwirkende auf, zu berichten, welchen Weg sie nach ihrer Teilnahme eingeschlagen haben und welche Rolle das Vorlesen noch in ihrem Leben spielt. Interessierte melden sich bis zum 25. Mai unter alumni@vorlesewettbewerb.de.