Die Sperrung des Wertstoffhofs Grafrath nach dem Fund von Radioaktivität ist aufgehoben worden, die Entsorgungsstation ist am Samstag wieder geöffnet. In einem Altmetallcontainer war ein sogenannter Radiumbecher gefunden worden, der aus der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts stamme, teilte der Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises (AWB) mit. Der Becher habe eine geringe Menge Radium enthalten. Wenn Radium zerfällt, entsteht das Edelgas Radon, das als gesundheitsfördernd galt. Das Wasser aus dem Becher wurde zu Kurzwecken getrunken. Der AWB geht davon aus, dass der Gegenstand "wohl aus Unwissenheit" in den Container gelangt ist. Es habe weder für die Besucher noch für das Personal eine Strahlenbelastung und damit eine Gesundheitsgefahr bestanden. Der Wertstoffhof Graftath war am Donnerstag Nachmittag geschlossen worden, nachdem in einem Altmetallcontainer aus Grafrath bei der Eingangskontrolle in einem Münchner Entsorgungsfachbetrieb Radioaktivität gemessen worden war.