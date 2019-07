29. Juli 2019, 21:38 Uhr Werbeaktion Kunst im Schaufenster

Die Olchinger Hauptstraße wird für einen Abend zur Schau- und Musikbühne

Von Katharina Knaut, Olching

Musik schallt über den Nöscherplatz. Die drei Mitglieder der Band Blue Toxedo stehen inmitten einer überdachten Bühne. Mit Gesang, Trommel und Gitarre lassen sie einige Hits der vergangenen Jahrzehnte wieder auferstehen. Vor ihnen sind Tische aufgebaut, Menschen genießen dort Pommes und Bier. Die ganze Olchinger Hauptstraße entlang finden sich am Freitagabend ähnliche Szenerien: Die "Lange Künstlernacht", die laut Veranstalter "Kunstausstellung der besonderen Art", hat in Olching einmal mehr Einzug gehalten. Eine Tradition, die sich in diesem Jahr zum zehnten Mal jährt.

Die Kunst geht zwischen musikalischen und kulinarischen Hotspots jedoch beinahe unter. Lediglich einige Schmuckstände stehen auf der Straße. Die übrigen Werke stehen größtenteils in den Schaufenstern der Geschäfte, die an diesem Abend länger geöffnet haben. Bilder, Fotografien, sogar Puppen mischen sich dort mit den Auslagen. Einige Besucher gehen in die Läden, um sie näher zu betrachten, andere bleiben vor den Schaufenstern stehen, viele eilen jedoch vorbei und halten zielstrebig auf den nächsten Essensstand zu.

Dabei lohnt es sich durchaus, die Kunst näher zu betrachten. So zeigen sich im Jeanshouse einige Fotografien voller wirbelnder Farben, Feuerkreise und sprühender Funken inmitten öder mit Graffiti überzogenen Wände. Sie sind kaum als Fotografien zu erkennen, wirken vielmehr wie computererzeugte Grafiken. Doch nichts davon ist animiert, versichert Bernhard Pilz, der die Fotografien inszenierte. Es handelt sich dabei um das sogenannte Light Painting, einer fotografischen Technik, bei der Bewegung und Licht miteinander verbunden werden. Dazu schuf Pilz sich eine Konstruktion aus Akkuschrauber, Pflanzenstecker, Schneebesen und Stahlwolle. Letztere zündete er an, durch die Drehbewegungen des Akkuschraubers wurden so die Feuerkreise erzeugt, die sich durch seine Bilder ziehen. Für den Rest der Beleuchtung arbeitete er mit Neonsticks. Die Bilder waren ein Novum für den Hobbyfotografen aus Olching, der sich normalerweise auf Porträts konzentriert. Einige der Bilder entstanden im Heizkraftwerk in Neuaubing, andere an der sogenannten Hitlerbrücke in Emmering. Zum Teil habe er sich die Nacht um die Ohren geschlagen, berichtet der Versicherungsangestellte. Doch für diese Art Fotografie müsse man sie die Zeit nehmen: "Es ist immer viel Ausschuss dabei. Man macht 40 Bilder, von denen vielleicht fünf gut werden."

Immerhin: An Vielfalt mangelt es an diesem Abend in Olching nicht. Auch wenn die Kunstwerke etwas untergehen, ist das Rahmenprogramm dafür umso schillernder. Von Showtanz über diverse Bands bis hin zu Hundekunststücken ist alles geboten. Es wird sogar exotisch, als die Zuschauer im Marienhof für 20 Minuten auf die hawaiianischen Inseln versetzt werden. Andächtig schreitet die Gruppe der VHS Dachau auf eine Matte mitten des Hofes, gewandet in schwingende blaue Röcke. Sie wiegen sich im Takt der hawaiianische Klänge, recken die Arme gen Himmel und lassen die Hüften Kreisen. Den Olchingern scheint der ungewöhnliche Tanz zu gefallen. Laut applaudieren sie am Ende der Darbietungen.

Gute Stimmung, die sich bis in den Abend hält, sogar, als dunkle Wolken sich über der Hauptstraße zusammenziehen und Blitze über den Rathausturm hinwegzucken. Erst als der Regen in Strömen fällt, flüchten sich die Menschen ins Trockene. Nur Blue Toxedo lässt sich nicht beirren. Ungerührt beginnt die Gruppe ihr nächstes Lied, mit tiefer Stimme haucht die Sängerin ins Mikrofon: "I bless the rains down in Africa."