Sie sind unterwegs, wenn andere mit der Familie Geschenke auspacken. Sie arbeiten, wenn andere sich entspannt zurücklehnen und die feierliche Stimmung auf sich wirken lassen. Sie - das sind die Menschen, die an Heiligabend Dienst schieben, weil bei Polizei oder Rotem Kreuz oder in Seniorenheimen nicht einfach an Feiertagen die Schotten dicht gemacht werden können. Eine kleine Rundfahrt durch den Landkreis führt den SZ-Reporter zu Menschen, die in den zurückliegenden Jahren Dienst hatten. Die meisten haben sich damit arrangiert, dass es eben sein muss. Manche gewinnen dieser speziellen Schicht sogar etwas Gutes ab.

Die Altenpflegerin

Detailansicht öffnen Michaela Bittner unterhält sich mit Bewohnern des Eichenauer Pflegezentrums. (Foto: Stefan Salger/oh)

Michaela Bittner steht am Montag neben einigen älteren Damen neben dem schön geschmückten Christbaum im dritten Stock des evangelischen Pflegezentrums Eichenau. Dass es der Tag vor Heiligabend ist, lässt sich nicht übersehen. In jedem Stockwerk leuchtet ein Christbaum, in den Gängen hängen Christbaumkugeln und Sterne und Adventskränze. Es ist ein kleines Lichtermeer. Die Stationsleiterin lebt ihren Beruf. Das merkt man, wenn sie sich mit den betagten Bewohnern darüber unterhält, welche Erinnerungen sie mit dem Christbaum verbinden. Bittner hat Dienst am 24. Dezember. Aber das hat sie sich selbst ausgesucht - "denn mir war es wichtiger, an Silvester frei zu haben". Das wird die 53-Jährige gemeinsam mit ihrem Freund ordentlich feiern. An Heiligabend aber geht es ruhiger zu. Seit sie vor 13 Jahren von Bruck nach Eichenau wechselte, übernimmt sie regelmäßig den Dienst an Heiligabend. Einige Senioren werden dann von ihren Familien abgeholt. Umso wichtiger, dass den Verbliebenen ein schöner Rahmen für besinnliche Stunden geboten wird. Der Spätdienst dauert bis 20.45.

Eigentlich ist Heiligabend in einem Pflegeheim eher ein Heilignachmittag. Man besucht den ökumenischen Gottesdienst, singt gemeinsam und sitzt bei Plätzchen, Stollen und Glühwein zusammen. "Manche werden da schon etwas wehmütig und melancholisch", erzählt Michaela Bittner, "sie denken an ihre Familien und daran, wie es früher war." Aber meistens überwiegt doch die Zuversicht. Zwischen vier und fünf Uhr am Nachmittag gibt es die Bescherung: jeder wird ein Nagelschneideset und eine Handcreme bekommen. Nur eine Kleinigkeit - aber viele der älteren Menschen schätzen so eine Geste. Allzu feierlich muss es übrigens gar nicht sein. Michaela Bittner schmunzelt, als sie sich an diese alte Dame erinnert. Vor ein paar Jahren sang die bei der Weihnachtsfeier Jahren laut mit: "O Tannenbaum, o Tannenbaum, wie grün sind deine Nadeln" - und sie ließ sich auch nicht von ihrer Tochter ("Pssst, Mama!") davon abbringen, weil doch ein Nadelbaum nun mal keine Blätter habe. Michaela Bittner findet so eine Mischung aus Besinnlichkeit, Lebensfreude und Selbstvertrauen gut.

Der Polizist

Detailansicht öffnen Bernhard Sedelke erinnert sich gerne an manche Schicht an Heiligabend. (Foto: Stefan Salger/oh)

Alles wirkt ziemlich nüchtern in der Brucker Inspektion. Anzeigen werden aufgenommen, Streifenbesatzungen machen sich auf den Weg zu Unfällen. Routine. Bernhard Sedelke kommt etwas verspätetet zum vereinbarten Treffen. Mal wieder ein Unfall, nichts Größeres. Nur der Christbaum im Gang lässt darauf schließen, dass ein Termin naht, der schon eher unter "Größeres" zu verbuchen ist. Ein paar Meter vom Christbaum entfernt liegt rechter Hand das Büro des 38-jährigen Polizeihauptmeisters. Was Heiligabend für ihn bedeute? Zunächst mal kann das einen ganz normalen Arbeitstag bedeuten, genauer gesagt Spätschicht - 12.30 bis 19.30 Uhr. In diesem Jahr ist der Kelch an Sedelkes zehnköpfiger Schichtgruppe vorübergegangen. Er kann also in Ruhe feiern, die beiden Söhne Tizian, 13 und Tamino, 12, sind da. Wenn Sedelke Dienst hat an diesem besonderen Abend, so wie immer mal wieder in den vergangenen Jahren, trägt er aber auch das mit Fassung. Jemand muss die Arbeit machen. Mit etwas Glück bleibt Zeit, gemeinsam mit den Kollegen etwas zu essen, und es gibt schon mal Plätzchen und Kinderpunsch. Meistens ist es an diesen Abenden eher ruhig. Aber man weiß nie: Ganz schnell kann irgendwo ein Christbaum Feuer fangen. Und ausgerechnet an Weihnachten eskalieren oft Familienstreitigkeiten. Dann versucht die Polizei zu schlichten. Ausgerechnet an Heiligabend musste Sedelke mal einer Familie die Nachricht vom Tod des betagten Vaters überbringen. Schon schwierig, wenn die Stimmung dann von Glück und Besinnlichkeit in Trauer umschlägt. Aber so ist der Job. Es gibt auch die andere, schönere Seite: So seien sie einmal zum Brucker Bahnhof gerufen worden, erinnert sich Sedelke. Sie trafen auf einen alkoholisierten Obdachlosen. Die Kollegen nahmen ihn zum Aufwärmen mit auf die Wache. Es gab Plätzchen. Und am Ende organisierten sie ihm noch ein Bett bei der Wohnungslosenhilfe Kap. Der Mann sei völlig perplex gewesen, erzählt Sedelke und schmunzelt. Tausendmal bedankt habe er sich. Auch solche Erfahrungen sind mit Heiligabend verbunden. "Da weiß man, warum man den Job macht." Natürlich sei es viel schöner zu helfen, als einen gewalttätigen Ehemann aus der Wohnung weisen zu müssen. Bei Straftaten, so wie einmal bei einem Ladendiebstahl, darf es freilich auch an einem 24. Dezember keinen Weihnachtsbonus geben.

Der Busfahrer

Detailansicht öffnen Frank Ittenbach ist mit dem Bus in Germering und Fürstenfeldbruck unterwegs. (Foto: Stefan Salger/oh)

Diesen Dienstagabend hat Frank Ittenbach frei. Aber er weiß sehr gut, was es bedeutet, an Heiligabend zu arbeiten. Vor dreieinhalb Jahren hat er den Job als Fahrlehrer an den Nagel gehängt und fährt nun für Busverkehr Südbayern. In einer Pause am Germeringer S-Bahnhof erzählt er, wie das war, als er vor zwei Jahren an diesem besonderen Abend Schichtdienst hatte. Ja, wie war das eigentlich? Vor allem habe er "viel Luft" durch die Gegend gefahren - da sei es im Bus schon "recht einsam geworden". Einmal war er eine komplette Tour ganz allein. Denn fast alle Menschen saßen offenbar zu Hause bei der Familie, kaum jemand war an dem Abend unterwegs. "Ist aber trotzdem völlig richtig, dass man da fährt und das anbietet", findet der 56-Jährige. Bis 18 Uhr dauerte sein Dienst damals. Zu Hause bei der Familie in Schöngeising wurde halt die Bescherung etwas nach hinten verschoben, aber das war kein Problem. Und die wenigen Fahrgäste? Die waren schon alle sehr friedlich gestimmt. Anders als im Berufsverkehr, wenn der eine oder andere schon mal unter Strom steht.

Der Rettungsdienst-Leiter

Detailansicht öffnen Klaus Hartmann vom Roten Kreuz weiß aus eigener Erfahrung, dass die jungen Kolleginnen wohl vergeblich auf ein paar ruhige Stunden hoffen. (Foto: Stefan Salger/oh)

Klaus Hartmann hat selbst erlebt, wie sich der ganze Gesundheitssektor wandelt. Und wie alles immer schneller und atemloser wird. Er hat früher oft an Heiligabend Dienst geschoben beim Roten Kreuz, ist mit raus mit dem Rettungswagen. Aber bleibt heute noch Raum für die sprichwörtliche Besinnlichkeit? "Naja", sagt der 62-Jährige etwas gequält. In dem Bereitschaftsraum trinken zwei junge Rettungssanitäterinnen einen Kaffee. Nur ein kleines Kunstbäumchen mit ein paar bunten Kugeln auf dem Fensterbrett weist aufs bevorstehende Christenfest hin. Hartmann wird an diesem 24. Dezember wohl mittags heimgehen können. Er ist als Bereichsleiter Rettungsdienst für zwölf Fahrzeuge und 88 Mitarbeiter verantwortlich. Aber selbst mit raus muss er seit gut zehn Jahren nur noch im Ausnahmefall. In seinen Anfangsjahren war das anders. 1980 fing er beim Roten Kreuz in Bruck an. Natürlich im Schichtdienst. Die drei Kinder, die damals noch klein waren, hatten das eben zu akzeptieren, dass der Papa Menschen retten muss. "Das war nicht immer leicht für sie", erzählt Hartmann. Manchmal gab es dann halt gleich nach der Kindermesse nachmittags schnell noch die Bescherung. "Ich wusste ja, was für einen Beruf ich mir da aussuche". Damals stand im Wachraum an der Dachauer Straße noch ein echter Christbaum mit echten Kerzen. Damit war spätestens Schluss, als der Bereitschaftsdienst einmal komplett ausrücken musste und vergaß, die Kerzen des Adventskranzes vorher auszublasen. Die Sache ging damals glimpflich aus, nur der angekokelte Tisch erinnerte noch Jahre später an den Lapsus. Insgesamt haben seine Kollegen an Heiligabend heute mehr zu tun als früher. Damals verlief der Abend meist ruhig. Heute strömen die jüngeren Leute in die Kneipen. In den Achtzigern gab es um die 7000 Einsätze jährlich, heute gut 27 000. Da können sich auch die vier bis sieben Rettungssanitäter, die an diesem Abend Spät- oder Nachtdienst schieben, kaum auf ruhige Stunden freuen. Eine kleine Entschädigung ist es, dass vor allem die etwas älteren Menschen, denen man hilft, häufig besonders dankbar sind. Manchmal laden sie die Helfer zu Plätzchen, Stollen und Kaffee ein. Als er noch unterwegs war, erzählt Hartmann, da habe ihn eine Familie mal zum Abendessen einladen wollen. Dem Großvater, den er abholen wollte, gehe es ja eigentlich gar nicht so schlecht, der könne sich ja etwas gedulden. Natürlich lehnte Hartmann damals dankend ab. Aber ein Grinsen konnte er sich nicht verkneifen.