29. April 2019, 21:22 Uhr Wegen Umbau Die Bahn zahlt

Zehn Buchenauer ziehen wegen Baustellenlärms ins Hotel

Von Peter Bierl, Buchenau

Seit Februar sind Arbeiter am Bahnhof Buchenau mit dem barrierefreien Umbau beschäftigt. Auf der Südseite entsteht ein komplett neuer Außenbahnsteig. Die Seite zum Gleis 2 auf dem Mittelbahnsteig wird auf 96 Zentimeter erhöht, ebenso wie der nördliche Außenbahnsteig an Gleis 1. Zentral ist die neue Fußgängerunterführung, die mit Treppen und Aufzügen zu allen Bahnsteigen ausgestattet wird. Die Bahnsteige sollen vor Weihnachten fertig werden, im Frühjahr nächsten Jahres die ganze Arbeit erledigt sein.

Wegen des engen Zeitplans und weil der Zugverkehr nicht unterbrochen werden kann, muss Nachts und an Wochenenden gearbeitet werden, was mit einigem Lärm verbunden ist. Die lautesten Arbeiten sollten bis Ostern abgeschlossen sein und dieser Zeitplan wurde nach Angaben des Projektleiters bisher eingehalten. Was Lärm und Behinderungen betreffe, so suche man diese auf das Minimum zu reduzieren und befinde sich mit den Anwohnern in einem "positiven Dialog", erklärte ein Sprecher der Bahn auf Anfrage der Süddeutschen Zeitung. "Mehr als zehn Familien" haben auf das Angebot zurückgegriffen, auf Kosten der Bahn AG in einem Hotel zu übernachten. Wie lange sich diese in den Hotels aufhielten, ob sie sich diese selber aussuchen durften, mit oder ohne Frühstücksbuffet, solche Details wollte die Bahn AG aber nicht verraten.

Chancenlos sind im Übrigen die Einwände, die das Verkehrsforum erhoben hatte. Unterstützt von Beiräten und Sozialverbänden hatte die Initiative verlangt: die neue Rampe am Gleis 1 ans östliche Bahnsteigende zu verlegen, weil dort der kürzeste Weg zu den Bussen am Geschwister-Scholl-Platz wäre. Am Durchgang zum Kurt-Huber-Ring sollte eine Rampe anstelle von Treppen gebaut und der Bahnsteig auf Gleis 1 im mittleren Bereich überdacht werden. Diesen Vorschlägen werde man "in Abstimmung mit der Stadt" nicht folgen. "Planänderungen würden zu erheblichen Bauverzögerungen führen", erklärte ein Sprecher der Bahn.