9. Juli 2019, 22:10 Uhr Warnung für Imker Seuche gefährdet Bienen

Amerikanische Faulbrut im Kreis Landsberg ausgebrochen

Der Ausbruch der "Amerikanischen Faulbrut", einer Bienenseuche, im Nachbarlandkreis Landsberg am Lech könnte auch Auswirkungen auf die Imkerei im Landkreis haben. Nämlich dann, wie Veterinäramtsleiter Hans-Werner Merk sagte, wenn ein infiziertes Bienenvolk aus dem Kreis Fürstenfeldbruck nach Landsberg verkauft worden wäre. In diesem Fall "müssen auch wir untersuchen", sagte Merk am Dienstag. In Landsberg waren zu Wochenbeginn um die Stadt Landsberg sowie um die Ortschaft Unterdießen Sperrzonen erlassen worden, nachdem die für Bienen hochansteckende Krankheit nachgewiesen worden war. Auf den Menschen haben die Bakterien keinen Einfluss, die Sporen sind jedoch sehr widerstandsfähig, halten Temperaturen bis zu 120 Grad Celsius aus und sind nahezu unbegrenzt ansteckungsfähig, wie aus einer Beschreibung der bayerischen Landesanstalt für Wein- und Gartenbau hervorgeht. Der Erreger befällt ausschließlich die Brut der Honigbiene, betroffene Bienenvölker werden getötet. Merk erinnerte an Fälle von Amerikanischer Faulbrut in Eichenau vor einigen Jahre und sagte, diese sei mit zwischen 100 und 300 Fällen pro Jahr die am häufigsten vorkommende Tierseuche in Deutschland.

Mitverantwortlich für die vielen Fälle können Menschen sein, die Importhonig, der meist vom amerikanischen Kontinent stammt, kaufen, ihn konsumieren und die Honiggläser einfach wegwerfen. Dass sich laut Merk die Bakteriensporen zum größten Teil in Importhonig, der gekennzeichnet ist mit dem Hinweis "aus Nicht-EU-Ländern", befinden, könnten Bienen an die Honigreste im Abfall gelangen und sich so infizieren. Merk riet daher dringend, Honiggläser immer zu spülen, bevor man sie zum Glasrecycling gibt. Eine weitere Infektionsquelle sind laut Landratsamt Landsberg aufgegebene oder verlassene Bienenstöcke, die eigentlich gereinigt und "bienensicher verschlossen gehörten. Die Sperrgebiete bleiben bis zum Ende der Untersuchungen bestehen.