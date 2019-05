30. Mai 2019, 18:13 Uhr Vorausschauende Planung Für alle Bedürfnisse

An der Eichenauer Starzelbach-Schule wird es künftig eine Unisex-Toilette geben - auch für Menschen des dritten Geschlechts

Von Karl-Wilhelm Götte, Eichenau

Auch in Eichenau ist die Frage angekommen: Braucht man bei der Erweiterung der Starzelbachschule auch Toiletten für das dritte Geschlecht? Claus Guttenthaler, der Fraktionssprecher der Freien Wähler im Eichenauer Gemeinderat, hatte sich umfassend kundig gemacht. Seine Recherche ergab, dass in der Region München Toiletten und Sanitärräume für das dritte Geschlecht, also Menschen, die weder dem weiblichen noch dem männlichen Geschlecht zugeordnet werden können, ein Thema sind. In Garching, Pullach und Taufkirchen beschäftigten sich Planer von Grundschulen mit diesem Thema.

So brachte Guttentaler für seine Fraktion einen Prüfungsantrag in den Gemeinderat ein, "um zukünftige kostenträchtige Umbauten für diesen Zweck vermeiden zu können", die er wegen Einbauten für das dritte Geschlecht auf die Gemeinde zukommen sehe.

Michael Pletl, der zuständige Sachbearbeiter der Gemeindeverwaltung, antwortete in der Sitzungsunterlage, derzeit seien keine Empfehlungen bekannt, "wie und in welchen Umfang das dritte Geschlecht (Diverse) bei Baumaßnahmen zukunftssicher und rechtssicher berücksichtigt werden kann." Eine rechtliche Verpflichtung gebe es nicht. "Ein Bauantrag ist also genehmigungsfähig, ohne dass Toiletten für das dritte Geschlecht eingeplant sind", sagte Pletl.

Guttenthaler outete sich dann in der Debatte als Sitzpinkler. "Muss denn immer ein Pissoir sein?", fragte er. "Kann man von den Herren nicht erwarten, dass sie sitzen?" Mit Herren meinte er die Jungen unter den Grundschülern. Peter Zeiler (CSU) wollte auf ein Pissoir nicht verzichten. Er brachte sein offenbar umfassendes Wissen über den Zustand von Damentoiletten in die Diskussion ein. "Damentoiletten schauen schlimmer aus", sagte Zeiler und blickte dabei in verdutzte Gesichter von Gemeinderätinnen. "Ja, ich schaue da immer rein", fuhr Zeiler fort. "Du kennst dich da aus", merkte Gertrud Merkert (SPD) von gegenüber süffisant an.

Architekt Christian Peter beendete die Debatte und verwies auf seine langjährige Erfahrung: "Installieren Sie ein Pissoir mit rein, es wird genutzt." Rike Schiele von den Grünen führte die etwas abschweifende Diskussion zurück zum Thema Toilette für das dritte Geschlecht und plädierte für den Vorschlag zwei des Architekturbüros. Der sah vor, dass die bisher geplante Mädchen- und Jungentoilette im Erdgeschoss des Ganztagsbereiches in drei Unisextoiletten umgestaltet werden. Ausgestattet würden alle drei dann mit Waschbecken, Toilette und Pissoir. Die Mehrkosten beliefen sich auf 4500 Euro. Doch außer den vier grünen Gemeinderäten, Guttenthaler und seiner Fraktionskollegin Angela Heilmeier stimmte niemand für diese Variante.

Die Mehrheit im Rat bevorzugte die Umgestaltung des barrierefreien WC im Eingangsbereich der Turnhalle zu einer Unisex-Toilette. Die Ausstattung der Toilette dort wird mit einem Pissoir kostengünstig für 1500 Euro Mehrkosten ergänzt. Bei Gesamtkosten für den Schulbau von über acht Millionen Euro ist das ein Klacks.