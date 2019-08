12. August 2019, 22:06 Uhr Volksfestplatz in Germering Die Wahrheit unterm Platz

Der Untergrund des Volksfestplatzes in Germering soll untersucht werden. Aus diesem Grund ist der Platz am Freitag, 16. August, nach Mitteilung der Stadtverwaltung komplett für den Verkehr gesperrt. Für die Untersuchung ist es außerdem nötig, dass sämtliche Fahrzeuge und Gegenstände von dem Platz entfernt werden. Die Stadt will mit Hinweistafeln auf die Sperrung aufmerksam machen. Zur Untersuchung des Untergrunds werden Magnetwellen eingesetzt, die Aufschluss darüber geben, ob im Erdreich beispielsweise Metallteile oder gebrannte Ziegel versteckt sind. In einer ersten Erkundung des Bodens seien keine Schadstoffe festgestellt worden, sagte Baustadtrat Jürgen Thum. Da aber einige Stadträte sich erinnerten, dass in den Fünfziger- und Sechzigerjahren auf dem Gelände des Volksfestplatzes alte Hausgeräte entsorgt worden seien, habe die Stadt eine Untersuchung auch der tiefer gelegenen Schichten unter dem Platz in Auftrag gegeben. Die Stadt möchte den bislang asphaltierten Platz entsiegeln und begrünen. Es soll aber verhindert werden, dass versickerndes Wasser Schadstoffe, die es aus weggeworfenen Altgeräten aufgenommen hat, in tiefere Schichten transportiert.