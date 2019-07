5. Juli 2019, 22:07 Uhr Visino-Relief Kunstsinn ist gefragt

Gröbenzell sollte sich bemühen, einen Platz für das Werk "Die Siedler" zu finden

Kommentar von Ariane Lindenbach

Es ist im Grunde müßig, nach dem Verantwortlichen zu fragen, der es versäumt hat, zum richtigen Zeitpunkt an das seit Ende des vorigen Jahrtausends eingelagerte Visino-Relief zu erinnern. Denn jetzt, so die Botschaft, die zwischen den Zeilen aus dem Gröbenzeller Gemeinderat dringt, ist die Planung für das neue Rathaus bereits so weit vorangeschritten, dass es praktisch unmöglich sei, das 3,50 auf 5,30 Meter große Werk aus dunklem Kambalaholz an einem angemessenen Standort aufzuhängen oder, von Glas geschützt, in den Boden einzulassen.

Und es ist im Grunde auch müßig, sich in baulichen Detailfragen zu verlieren, um abschließend zu klären, ob die "Siedler", die 1965 im Auftrag der Sparkasse von Visino erschaffen wurden und Ende der 1990er Jahre als Geschenk in den Besitz der Gemeinde übergegangen sind, wirklich nirgendwo in dem Neubau untergebracht werden könnten. Denn zum einen würde es dem Werk nicht gerecht, wenn es nun, wie es Bürgermeister Martin Schäfer ausdrückte, "irgendwo reingebatzelt" würde. Zum anderen ist es nun einmal Fakt, dass der Gemeinderat die Präsentation im neuen Rathaus mit nur einer Gegenstimme endgültig abgelehnt hat. Die Ratsmitglieder wollen das Werk dort nicht haben.

Lise-Lotte Visino, der Witwe des Holzbildhauermeisters, wird diese Entscheidung vermutlich nicht gefallen, zumal einige Gemeinderäte ihrem Mann vor 20 Jahren zugesichert haben, dass die "Siedler" im neuen Rathaus oder einem anderen Gebäude ausgestellt werden. Positiv ist, dass das mehr als 50 Jahre alte Relief nun zumindest fachmännisch eingelagert werden soll. Und positiv ist auch der Auftrag der Gemeinderäte an die Rathausmitarbeiter zu bewerten. Sie sollen einen Vorschlag für den weiteren Umgang mit dem Relief ausarbeiten. Vielleicht stoßen sie dabei auch auf die vor zwei Jahren von der Witwe geäußerte Bitte, die "Siedler" freizugeben, sofern sie einen Standort außerhalb Gröbenzells findet. Womöglich wäre das eine sinnvolle Alternative.