12. März 2019, 21:49 Uhr Versteigerung Großes Interesse an kleinem Bahngrundstück

Am kommenden Freitag versteigert ein Auktionshaus eine Fläche von 1541 Quadratmetern in Gröbenzell

Von Ariane Lindenbach, Gröbenzell

Ein Sparbuch ist bei den aktuellen Niedrigzinsen unattraktiv. Wer sein Erspartes bewahren, am besten vermehren möchte, setzt mindestens auf Investmentfonds. Wirklich kluge Menschen aber verwandeln ihr Kapital in etwas Beständiges, das den Unwägbarkeiten der Konjunktur weniger stark ausgesetzt ist: in Immobilien. Dass eine nicht unerhebliche Menge an Menschen diese Strategie verfolgt, belegt derzeit das Interesse an einem unbebauten Grundstück am Fischerweg im Außenbereich der Gemeinde Gröbenzell. Das gut 1500 Quadratmeter große Stück Land, das direkt an der Bahnlinie München - Augsburg liegt und derzeit noch der Bahn gehört, wird an diesem Freitag in Berlin vom Auktionshaus Karhausen als Objekt Nummer 33 versteigert. Und das Interesse ist groß, wenn man die bisherigen Anfragen zugrunde legt.

1541 Quadratmeter für 6000 Euro Mindestgebot zuzüglich Maklergebühren - das sind die Eckdaten für das östlich des Ascherbachs gelegene Grundstück. Sie stehen seit mehreren Wochen auf der Internetseite des Auktionshauses Karhausen (www.karhausen-online.de). "Das Interesse ist gut", berichtet Matthias Knake von der bisherigen Resonanz auf das Angebot. Bis Montagmittag hat das Computersystem insgesamt 133 Anfragen gezählt. Und das ist noch nicht alles: "Es gibt schon mehrere schriftliche Vorgebote, das heißt, wir versteigern es auf jeden Fall", erläutert der Vorstand und leitende Auktionator. Denn für Interessenten, die am Freitag nicht in der Bundeshauptstadt sein und von 14 Uhr an an der Versteigerung teilnehmen können, gab es bis zu einem Stichtag die Möglichkeit, schriftlich und verbindlich darzulegen, bis zu welchem Limit man das Grundstück erwerben würde. Elf Personen haben auf diese Weise ein Gebot abgegeben. "Es wird auf jeden Fall Bewegung geben, deutlich über das 6000 Euro-Mindestgebot", freut sich Knake. Und schiebt für Unentschlossene noch ein weiteres Argument nach. "Momentan ist da baulich keine Entwicklung möglich, aber mal sehen, was in zehn Jahren möglich ist." Da könne sich so etwas wie die Gebietskategorie schon ändern, und mit ihr der Preis für das Grundstück.

Tatsächlich überlegt man in der Gemeinde Gröbenzell derzeit, die durch die Bahnlinie geteilte Ortschaft mittels einer zweiten Fußgängerunterführung enger miteinander zu verbinden. Eine Machbarkeitsstudie soll nun darlegen, ob eine weitere Verbindung möglich wäre und was sie kosten würde.

Auf dem internationalen Markt freilich ist das Interesse für das Bahngrundstück im Westen von München noch nicht geweckt. Es seien "momentan nur Interessenten aus Deutschland", die meisten aus dem Münchner Umkreis, aber auch aus Stuttgart und Berlin, verrät Knake. "Häufig sind das Privatleute", die meisten auf der Suche nach einer sicheren Geldanlagemöglichkeit. Denen sei es dann fast egal, ob sie noch persönlich von der Wertsteigerung profitieren oder ihre Kinder. Um das Interesse internationaler Geldanleger zu wecken, beispielsweise eines Immobilienfonds, sei das Bahngrundstück schlicht zu klein.