19. April 2019, 22:00 Uhr Verkehrsbehinderungen "Aktenzeichen XY" dreht in Puchheim

Zu Verkehrsbehinderungen wird es in der Nacht auf kommenden Mittwoch, 24. April, an der Kreisstraße FFB 11 in Puchheim in Höhe der Mooslängstraße kommen; und zwar in der Zeit zwischen 23 und 2 Uhr. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Grund sind Dreharbeiten für die Fernsehsendung "Aktenzeichen XY . . . ungelöst".