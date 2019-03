12. März 2019, 21:49 Uhr Verkehr Sachschaden bei Glätteunfällen

Autofahrer schätzen Straßenverhältnisse falsch ein

Der Schneefall hat am Montagmorgen zu mehreren Verkehrsunfällen geführt, bei denen ein Sachschaden von mindestens 20 000 Euro verursacht wurde. Menschen wurden nicht verletzt. So kam es an den Kreisverkehren an der Landsberger Straße in Fürstenfeldbruck ebenso wie am Pucher Meer zu Auffahrunfällen mit einem Gesamtschaden von mindestens 7000 Euro. Auf der Landsberger Straße rutschte ein Sattelzug in einen anderen Sattelzug, der verkehrsbedingt angehalten hatte. Auch am Pucher Meer konnte ein Autofahrer wegen der schneeglatten Fahrbahn sein Auto nicht mehr rechtzeitig zum Stehen bringen und prallte auf das vor ihm am Kreisel stehende Fahrzeug. Einen weiteren Auffahrunfall nahmen die Beamten in Moorenweis auf, wo ein 22 Jahre alter Landsberieder in der Fürstenfeldbrucker Straße mit seinem Wagen auf einen Pkw aufgefahren war. Auch dabei entstand ein Blechschaden in Höhe von 4500 Euro. Zwischen Jesenwang und Mammendorf konnte dem Polizeibericht zufolge ein 27-Jähriger aus Moorenweis nicht mehr rechtzeitig bremsen, als vor ihm ein Linienbus bremste. Um einen Auffahrunfall zu verhindern, steuerte der Mann zunächst auf die Gegenfahrbahn, wo ihm aber ein anderes Auto mit ein 43 Jahre alte Autofahrerin entgegenkam, und dann, um die Frontalkollision zu vermeiden, nach rechts in den Straßengraben. Mit dem Schrecken davon gekommen sind am Montagmorgen auch die Fahrgäste eines Linienbusses in Hattenhofen. Als der Fahrer abbiegen wollte, geriet der Bus ins Rutschen und prallte gegen den Gartenzaun der Pfarrkirche.