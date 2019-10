In einer Reihe von Unfällen sind am vergangenen Wochenende Radfahrer verwickelt gewesen. Zunächst fand ein Passant am vergangenen Samstag gegen 13.35 Uhr eine verletzte Person mit seinem Fahrrad im Acker liegend, und zwar neben dem Radweg der Kreisstraße 8 im Gemeindebereich Maisach kurz vor der Abzweigung nach Galgen. Den Unfall selbst hatte der Maisacher laut Olchinger Polizei nicht beobachten können. Bei der verletzten Person handelte es sich um einen 62-jährigen Münchner. Dieser konnte sich jedoch nicht daran erinnern, was passiert war. Die Polizei geht davon aus, dass er allleinbeteiligt stürzte. Der Grund konnte bisher nicht festgestellt werden. Der Münchner wurde vom Rettungsdienst zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus Fürstenfeldbruck verbracht.

Der zweite Unfall ereignete sich gegen 16.15 Uhr in Germering. Ein 32-jähriger Germeringer war auf dem Fahrradweg neben der Bundesstraße 2 unterwegs gewesen. Auf Höhe der Einfahrt Puchheim Ort kamen ihm in einer unübersichtlichen Rechtskurve zwei Spaziergänger entgegen. Der Fahrradfahrer konnte nicht mehr bremsen und stieß mit den Fußgängern zusammen. Hierbei stürzte er und zog sich laut Germeringer Polizei schwere Verletzungen zu, welche im Krankenhaus behandelt wurden. Die beiden Spaziergänger wurden leicht verletzt, mussten aber nicht ins Krankenhaus.

Zeitgleich ereignete sich in Gernlinden der dritte Unfall. Dort war ein 51-jähriger Maisacher mit seinem Auto auf der Graf-Törring-Straße unterwegs gewesen. Vor ihm fuhr laut Olchinger Polizei ein Radfahrer mitten auf der Fahrbahn. Deshalb hupte der Auto- den Radfahrer an. Als dieser an den rechten Straßenrand fuhr, überholte ihn der Autofahrer. Als sich der Wagen neben dem Radfahrer befand, zog dieser plötzlich nach links und touchierte dessen rechte Seite. Der Radfahrer konnte sich abfangen, setzte sich dann wieder vor das Auto, drehte sich um und beleidigte den Mann hinter dem Steuer verbal und mit Zeichen. Kurz darauf bog er nach links in die Heinestraße ab und flüchtete über die Bahnhofsbrücke. Am Auto entstanden mehrere Kratzer. Der Schaden wird auf rund 1000 Euro geschätzt. Der unfallflüchtige Radfahrer wird wie folgt beschrieben. Etwa 60 Jahre alt und 170 bis 175 Zentimeter groß, kräftige Statur mit Bauch. Er fuhr mit einem alten dunklen Fahrrad. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Olching zu melden.