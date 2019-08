1. August 2019, 22:07 Uhr Verhandlung in Puchheim Der lange Weg zur Erweiterung eines Pferdehofs

Verwaltungsgericht signalisiert Eigentümer fünf Jahre nach Antragstellung gute Chancen für weitere Halle und Hütten. Ein Hauptproblem ist die Zufahrt

Von Ariane Lindenbach, Puchheim

Fünf Jahre ist es her, dass Thomas Schießl eine Erweiterung für seinen Pferdepark Lohfeldhof beantragt hat. Die Anlage in Puchheim, idyllisch im Niemandsland zwischen Puchheim-Ort und Alling südlich der B2 gelegen, soll unter anderem in eine Mehrzweckhalle zum Reiten und Lagern sowie ein paar Hütten für Gäste zum Übernachten wachsen. Weil das Landratsamt die Zustimmung zu dem Vorhaben verweigert hat, klagte Schießl vor dem Bayerischen Verwaltungsgericht. Das signalisierte nun gute Chancen für die Zukunftspläne, vorausgesetzt, der Kläger reicht ein Konzept ein und klärt das Problem mit Zufahrt und Parkplätzen.

Der Fall des Pferdehofs zeigt, wie rasch das Wachstum im Großraum München voranschreitet. Als Schießl im Jahr 2000 seinen Antrag auf einen Reiterhof im Außenbereich mit Wohnung und Stallungen stellte, ging es um die Haltung von 44 Pferden. Inzwischen seien es an die hundert, munkeln Prozessbeteiligte beim sogenannten Augenschein vor Ort am Mittwochvormittag im hartnäckigen Regen. "Der Betrieb ist arg gewachsen", betont ein Vertreter des beklagten Landratsamtes.

Vor fünf Jahre hatte Thomas Schießl eine Erweiterung für seinen Pferdepark Lohfeldhof beantragt. (Foto: Matthias F. Döring)

"Es sind jetzt circa 75 Pferde", stellt der Kläger nachmittags im Gerichtssaal des Bayerischen Verwaltungsgerichts München klar. Und ergänzt: "Es sind sehr viele Kleinpferde", sechs von ihnen bräuchten etwa so viel Platz wie zwei große. Das ändere aber nichts an einem der vom Landratsamt benannten Probleme, nämlich der nicht ausreichenden Zufahrt. Die letzten etwa 1000 Meter nach der Bundesstraße sind nämlich nicht asphaltiert, nur gekiest. Für die regelmäßige Zufahrt von den Besitzern der nun beantragten 120 Pferde, Menschen mit Reitbeteiligung, Reitschüler und Mitarbeiter kann so ein Feldweg diese Dimensionen nicht bewältigen, ohne regelmäßig aufgekiest zu werden.

Diese sogenannte Unterhaltslast ist ein weiteres Hindernis für eine Genehmigung. Denn Eigentümerin des nicht ausgewiesenen Wald- und Feldweges ist die Stadt Puchheim, für den Unterhalt sind die verschiedenen Landwirte zuständig, die den Weg benutzen. Das sind zwar gleich mehrer, aber wie eine Vertreterin der beigeladenen Stadt im Gerichtssaal unterstreicht, "ist die Nutzung durch den Reiterhof deutlich höher als durch die Landwirtschaft". Das leuchtet den Anwesenden auch ein. Die Vertreterin der Stadt bestätigt aber auch, dass Schießl in den letzten Jahren einen Großteil der Aufkiesung übernommen habe.

Frisch aufgekiest sind die Löcher auf dem Feldweg zum Lohfeldhof in Puchheim-Ort. Die nicht asphaltierte Zufahrt ist ein Grund für das Landratsamt, die beantragte Erweiterung des Pferdehofs abzulehnen. (Foto: Matthias F. Döring)

Wenn man miteinander rede, könne man doch sicherlich eine Lösung finden, beginnt der Vorsitzende Richter der 29. Kammer zwischen der Vertreterin der Stadt und dem Kläger zu vermitteln. "Der Drang zum Teeren ist sehr groß", reagiert der prompt. Er plane bereits, den letzten Kilometer zu asphaltieren, kündigt er an. Wegen des Winterdiensts lasse sich auch eine Regelung finden, signalisiert er seine Bereitschaft, diese Arbeiten zu übernehmen. Auch die Frau von der Stadt zeigt sich gesprächsbereit. Und wegen der erforderlichen Stellplätze verhandle er ebenfalls bereits mit einem Nachbarn, spricht Schießl einen weiteren Kritikpunkt an.

Sollten diese Hauptprobleme vom Tisch sein, stellt der Vorsitzende in Aussicht, "wird eine Erweiterung sicherlich möglich sein". Das Vorhaben mit Halle und Hütten müsse aber nachvollziehbar begründet sein, erläutert er.

Er empfiehlt dem Puchheimer, seine Klage zurückzuziehen und seinen Antrag - mit einem ausführlichen und nachvollziehbaren Konzept - erneut einzureichen. Der ist nicht begeistert: "Ich habe jetzt fünf Jahre gewartet", sagt Schießl, und nun solle das ganze Prozedere noch mal von vorne beginnen. Doch nach einer kurzen Unterredung mit seiner Anwältin folgt er der Empfehlung des Vorsitzenden.