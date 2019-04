29. April 2019, 21:22 Uhr Veranstaltungstipp Rund um den Maibaum

Im Landkreis werden an diesem Mittwoch wieder die weiß-blauen und oft mit Zunfttafeln verzierten Baumstämme aufgestellt - oftmals noch in echter Handarbeit

Von Stefan Salger, Fürstenfeldbruck

Der 1. Mai ist der Tag der Arbeit. Und es ist der Tag, an dem traditionell der Maibaum aufgestellt wird. Am Schönsten ist es, wenn man Arbeit mit Tradition verbindet und den Maibaum in echter Handarbeit mit Hilfe der " Schwalben" in die Vertikale bringt. Größten Ruhm und im Idealfall auch ein Fassl Bier nebst Brotzeit ernten Burschen, wenn es ihnen zuvor gelungen ist, einen Maibaum zu entwenden - so wie dieses Jahr in Puchheim. Weil es beim Maibaum sehr wohl auf die Größe ankommt, wird so eine Diebestour ebenso zum Kraftakt wie das spätere Aufstellen. Wenn der meist weiß-blau lackierte und mit Zunfttafeln verzierte Baum steht, lässt sich darunter bestens feiern. Oftmals wird der Maibaum im Zweijahresturnus aufgestellt. Deshalb beschränken sich manche Orte dieses Jahr auf ein Maifest. Die Städte und Gemeinden, in denen an diesem Mittwoch ein Baum aufgestellt wird oder andere Maiveranstaltungen stattfindet:

Alling

10 Uhr, Alter Sportplatz Parsbergstraße und Hartplatz/Sporthalle, Landjugend Biburg, von 12 Uhr an Feier mit der Blaskapelle, einer Tanzvorführung des örtlichen Kindergartens sowie Speisen und Getränken;

Althegnenberg

9 Uhr, an der Bundesstraße 2 vor der Kirche, Feuerwehr und Landjugend stellen von Hand auf, Feier mit dem Musikverein; Diepoldshofen

10 Uhr, Ortszentrum, Landjugend und Dorfgemeinschaft stellen von Hand auf, Feier mit Speisen und Getränken;

Dünzlbach

13 Uhr, Ortszentrum, Feuerwehr;

Egenhofen

9 Uhr, Ortszentrum, Katholischer Burschenverein, Maifest Metzgerei Drexl;

Esting

10 Uhr, Ortszentrum, Burschenverein, Grillspezialitäten im Liedlhof, nachmittags Kaffee und Kuchen;

Fürstenfeldbruck

9.30 Uhr, Start zur Mai-Radeltour der SPD zu den Sportanlagen in Bruck, Puch und Aich nebst Erläuterungen, Abfahrt: Hauptstraße vor der Sparkasse, Ende im Marthabräu-Biergarten oder auf dem Volksfest;

Germering

10 Uhr, an der Ecke Dorfstraße/Augsburgerstraße, Burschenschaft stellt von Hand auf, Grußwort des Oberbürgermeisters und Segnung des Maibaums, Fest mit den Germerswanger Luitpold-Musikanten sowie Speisen und Getränken;

Gernlinden

9 Uhr, Bürgerzentrumsplatz, Burschenverein und freiwillige Helfer, Fest mit dem Fanfarenzug, den Böllerschützen bei Speisen und Getränken;

Gröbenzell

10 Uhr, Rathausplatz, Hüpfburg, Trampolin, Informationen (lokale Themen sowie Naturschutz, Verkehrswende, Amnesty International, Ökolandbau des Kartoffelkombinats) sowie Speisen und Getränke gibt es beim Maifest der Grünen, Livemusik mit Blue-Moon-Music (Dixieland, Swing und Jazz), danach bayerische Musik und Tanz des Trachtenvereins Almfrieden, von 14 Uhr an Roy (Pop und Rock), Eintritt frei;

Günzlhofen

8 Uhr, Ortszentrum, Dorfgemeinschaft, anschließend Maifeier;

Hattenhofen

9 Uhr, Ortszentrum, Maibaumfreunde, anschließend Feier im Gasthaus Eberl;

Landsberied

9.30 Uhr, Dorfplatz, Burschen stellen per Hand auf, der alte Baum wird scheibenweise versteigert, Fest mit Blasmusik, Kaffee und Kuchen sowie Grillspezialitäten;

Luttenwang

10 Uhr, Ortszentrum, Fest mit den Goaßlschnalzern, Hüpfburg, Weißbierwagen, Speisen und Getränke der Metzgerei Jais, nachmittags Kaffee und Kuchen;

Malching

10 Uhr, Dorfstraße, Burschen, anschließend Feier mit Grillspezialitäten;

Mammendorf

Dienstag, 30. April, 19.30 Uhr, Gasthaus Zur Sonne, Tanz in den Mai der Faschingsfreunde Fürstenfeldbruck;

Mittelstetten

9 Uhr, Ortszentrum, Katholischer Burschenverein, anschließend Maifeier;

Nassenhausen

10 Uhr, anschließend Maifest mit Goaßlschnalzern und Böllerschützen sowie Speisen und Getränken;

Olching

9 Uhr, Nöscherplatz, Kolpingsfamilie, Feuerwehr und Faschingsgilde, anschließend ein Weißwurstfrühstück sowie Maifeier mit Kaffee, Kuchen und Blasmusik;

Puchheim

10 Uhr, Am Grünen Markt in Puchheim-Bahnhof, Feuerwehr stellt bei gutem Wetter per Hand auf, bei schlechtem Wetter per Kran, Fest mit Mini-Eisenbahn, Hüpfburg, Schminkstand sowie Speisen und Getränken;

Steinbach

10 Uhr, Ortszentrum, Landjugend;

Überacker

8 Uhr, Ortszentrum, Burschenverein, anschließend Fest mit der Blaskapelle Einsbach beim Gasthof Widmann;

Unteralting

11 Uhr, Dorfplatz, Heimat- und Trachtenverein D'Ampertaler stellen per Hand auf, anschließend Fest mit Musik der Blaskapelle Grafrath-Kottgeisering und Auftritten der Kinder- und Jugendtrachtler sowie Speisen und Getränken, Scheiben des alten Maibaums werden verlost;

Schöngeising/Jexhof

12 Uhr, Aufstellen, anschließend Maifest mit Musik, Kinderprogramm, Präsentation des Doktorwagens sowie Speisen und Getränken;

Vogach

9 Uhr, Ortszentrum, danach Maifeier;

Waltenhofen

8.30 Uhr, Ortszentrum, Dorfgemeinschaft stellt per Hand auf, anschließend Weißwürste und Fassbier;