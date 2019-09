Nach der Sommerpause können bald wieder kaputte Geräte und Fahrräder in Germering zur Reparatur gebracht werden

Artikel per E-Mail versenden

Nachdem die Sommerferien vorüber sind und die Urlaubszeit beendet ist, startet auch das Germeringer Repaircafé seinen Betrieb wieder. Der erste Samstag, an dem es nach der Sommerpause geöffnet hat, ist der 29. September, zwischen 14 und 16:30 Uhr. Danach wird es wie gewohnt an jedem letzten Samstag im Monat zur gleichen Zeit geöffnet haben. Dabei können kaputte Geräte und Räder in die Freie evangelische Gemeinde Germering (Bahnhofplatz 10) gebracht werden Weitere Informationen gibt es online unter www.germering.feg.de/Repaircafe.