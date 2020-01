Ergebnisse der Ausgrabungen in Germering werden im Stadtmuseum präsentiert

Eigentlich haben die Archäologen im Sommer 2017 in Germering nach Spuren einer mittelsteinzeitlichen Siedlung beim Ortsteil Nebel gegraben. Bei der Auswertung stellte sich dann heraus, das sie wohl auf einen etwa 30 000 Jahre alten Lagerplatz eiszeitlicher Mammutjäger gestoßen waren. Im Rahmen eines Vortrages werden nun am Freitag, 10. Januar, von 19 Uhr an im Stadtmuseum Germering die Ergebnisse der Ausgrabung erstmals der Öffentlichkeit präsentiert. Referent ist der Kölner Mesolithikums-Experte Thomas Richter. Eintritt frei.