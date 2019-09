Freude am Tanze für Menschen mit und ohne Behinderung in Gröbenzell

Zum nun sechsten Mal findet das Inklusionsprojekt ""Tutti In Tango", an diesem Sonntag, 29. September, statt. Dieses Tangoprojekt wird von "El Farolito" im Gesundheitszentrum Gröbenzell, in Zusammenarbeit mit der Caritas Kontaktstelle Fürstenfeldbruck, veranstaltet. Dabei sollen Menschen mit und ohne Handicap Freude am Tangotanzen haben. Musik machen Frank Wunderer und das Orchesters "ImprovisTango"mit jungen Musikers aus dem Landkreis. Beginn ist um 16 Uhr im Saal des Freizeitzentrums Gröbenzell in der Wildmoosstraße 36.