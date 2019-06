20. Juni 2019, 21:49 Uhr Veranstaltung Musikalische Nacht in Mammendorf

Am Samstag, 22. Juni, wird das Mammendorfer Ortszentrum zwischen den beiden Kirchen am Abend wieder zu einer Kulturmeile. Im Rahmen einer "Musikalischen Nacht" präsentieren sich Künstler, Chöre und Musikgruppen an sechs Stationen und an jeder warten kulinarische Besonderheiten und Durstlöscher auf die Besucher. Auf dem Kirchplatz treten mit "Blue Toxedo", "Poor Blues" und "Jam Fools" drei heimische Live-Bands auf. Zudem gibt es laut Kulturreferent Anton Fasching eine "Überraschungsband". Im katholischen Pfarrheim an der Münchner Straße unterhalten der Gesangverein Mammendorf unter dem Motto "Lieder Bilder, Emotionen" mit Schlagern, Evergreens sowie Rock- und Pop-Hits. Dazu werden Fotos von Festlichkeiten gezeigt. Auch das Asylbewerberheim an der Hauptstraße macht wieder mit. Eine Afrikanerin zeigt in entsprechendem Ambiente Beispiele der Henna-Malerei (begrenzt haltbarer Körperschmuck) und Mammendorfer Frauen tanzen zu arabischer und afrikanischer Musik. In der Pizzeria "Paparazzi" an der Oskar-von- Miller-Straße kann man es sich bei Zither-Musik gut gehen lassen, am Backhäusl am Ronberger Weg, bei schlechtem Wetter im Schamberger-Haus, werden alte Schallplatten aufgelegt und im Biergarten am Bürgerhaus spielt die Blaskapelle Mammendorf. Die musikalische Nacht beginnt um 18 Uhr.