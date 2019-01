22. Januar 2019, 11:10 Uhr Vandalismus Montessori-Kinderhaus farbig besprüht

Unbekannte haben die Dachfassade des Montessori-Kinderhauses an der Cerveteristraße besprüht. Dort prangen nun in Rot und Grün zwei eiförmige Bilder und daneben die Wörter "aus Stahl" in Großbuchstaben. Laut Mitteilung der Polizei geschah die Tat irgendwann am Wochenende. Die Fassade war gerade erst frisch gestrichen worden. Die Polizei bittet unter Telefon 08141/612-550 um Hinweise.