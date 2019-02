24. Februar 2019, 13:13 Uhr Ursache unbekannt 100 000 Euro Brandschaden

Mülltonnen im Zentrum von Olching gehen in Flammen auf

Von Erich C. Setzwein, Olching

Schwer beschädigt wird die Fassade des Wohn- und Geschäftshauses durch das Feuer. (Foto: Feuerwehr Olching/oh)

War es Fahrlässigkeit oder Vorsatz? Diese Frage hat die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck nach dem Brand eines Mülltonnenhäuschens in der Olchinger Innenstadt zu klären. Die Ursache ist noch unbekannt, dafür aber ist der Sachschaden schon geschätzt: 100 000 Euro könnte die Wiederherstellung der Fassade an einem Wohn- und Geschäftshaus kosten, die das Feuer zerstört hat.

Fassade in Flammen

Aus dem Mülltonnenhäuschen schlagen die Flammen an der Fassade hoch. (Foto: Feuerwehr Olching)

Gegen 14.45 Uhr am Samstag war die Integrierte Leitstelle in Fürstenfeldbruck alarmiert worden, weil das Mülltonnenhäuschen im Hof des Anwesens in der Ortsmitte in Flammen stand. Die Feuerwehr konnte die brennenden Restmüll- und Papiertonnen schnell löschen, wie es in einer Mitteilung des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord in Ingolstadt heißt. Gleich nach dem Brand nahm der Kriminaldauerdienst die Ermittlungen auf.