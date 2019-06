25. Juni 2019, 14:26 Uhr Ungewöhnlicher Betriebsunfall Gabelstapler rutscht auf Ketchup-Fleck weg

Bein eines Putzmannes wird eingeklemmt

Zu einem Betriebsunfall der außergewöhnlichen Art ist es am vergangenen Montagnachmittag im Lager einer Firma in Eichenau gekommen. Aus einem dortigen Regal war gegen 15.15 Uhr eine große Ketchup-Flasche zu Boden gefallen. Laut Germeringer Polizei ergoss sich deren Inhalt auf den Boden. Daher wurde in der Folge eine 43-jährige Putzfrau gerufen, um den Boden zu säubern. Ihr 46-jähriger Mann ging ihr dabei zur Hand und beteiligte sich an der Reinigung. Zusätzlich wurde ein 24-Jähriger Mitarbeiter mit seinem Gabelstapler hinzugerufen, um mit seinem Arbeitsgerät eine Palette anzuheben, unter die ebenfalls ausgelaufenes Ketchup gelaufen war, so dass das auch hier eine Reinigung möglich war. Doch dann passierte das Unglück, als der Gabelstapler beim Anfahren auf dem glitschigen roten Untergrund ins Rutschen geriet und nachfolgend das rechte Bein des 46-jährigen Mannes zwischen dem Regal einquetschte. Der in Eichenau wohnhafte Verletzte musste anschließend aufgrund seiner Verletzungen am Bein vom Rettungsdienst ins nahegelegene Fürstenfeldbrucker Krankenhaus gebracht werden.sz