25. Juli 2019, 21:46 Uhr Unfall Dieseltank läuft aus

Vier Stunden ist die Augsburger Straße am Mittwoch gesperrt gewesen, weil ein Lastwagen eine große Menge Diesel verloren hat. Wie die Germeringer Feuerwehr berichtet, touchierte der Lastwagen im Bereich zwischen Dorfstraße und Bärenweg eine Fahrbahnbegrenzung. Dabei riss der 500 Liter fassende Tank des Fahrzeugs auf, der noch etwa zur Hälfte voll war. Der Kraftstoff lief auf die Fahrbahn. Ein Landwirt stellte Wannen bereit, um den auslaufenden Diesel aufzufangen. Dennoch gerieten bis zum Eintreffen der Feuerwehr einige Liter in die Kanalisation. Feuerwehrleute füllten den restlichen Kraftstoff in einen Container um. In dem Stau ereignete sich auch ein Unfall. Dabei stürzte ein Motorradfahrer, der an den Randstein geraten war. Der Mann fuhr nach kurzer Behandlung weiter.