29. Juni 2019, 21:34 Uhr Unfall bei Puchheim Schwerverletzte Motorradfahrer

Auf der B2 krachen zwei Münchner in abbiegenden Wagen

Von Christian Hufnagel, Puchheim

Zwei schwerstverletzte Motorradfahrer hat ein Verkehrsunfall am vergangenen Freitag auf der B2 zwischen Puchheim und Eichenau gefordert. Bei den Verunglückten handelt es sich um zwei Münchner, 50 und 31 Jahre alt. Beide kamen in Kliniken, der ältere musste mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Laut Germeringer Polizei saßen sie bei de auf einem Motorrad, wer die Maschine fuhr , konnten die Beamten aber bisher nicht angeben. Gegen 12.40 Uhr muss jedenfalls der Fahrer nach der Ausfahrt Puchheim-Ort in Richtung Fürstenfeldbruck mehrere Autos überholt haben. Dabei übersah er wohl, das der erste Wagen in der Kolonne nach links in einen Feldweg Richtung Pferdepark Lohfeldhof abbiegen wollte. Laut Polizei fuhr der Motorradfahrer mit hoher Geschwindigkeit in das Heck des abbiegenden Wagens, wodurch die beiden Männer vom Motorrad geschleudert wurden.

Die Polizei sucht nun vor allem nach einem weiteren Motorradfahrer. Laut Zeugen muss dieser ebenfalls fast mit dem abbiegenden Auto kollidiert sein, er konnte jedoch noch ausweichen. Hierbei verlor der unbekannte Motorradfahrer sogar einen Schuh und hielt kurz an, um sich diesen wieder anzuziehen. Er sprach die beiden verunfallten Münchner noch kurz an und setzte seine Fahrt anschließend fort. Dieser Motorradfahrer sowie auch weitere mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Inspektion in Germering zu melden, Telefon 089/8941570.

Zur Klärung des genauen Unfallhergangs wurde durch die Staatsanwaltschaft München II ein unfallanalytisches Gutachten in Auftrag gegeben. Hierzu war die B2 bis etwa 16:30 Uhr gesperrt gewesen. Es kam dadurch natürlich zu erheblichen Verkehrsbehinderungen, wie auch zu einem Folgeunfall im dahinterliegenden Stau, bei welchem es allerdings kein Mensch zu Schaden kam.