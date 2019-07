25. Juli 2019, 21:46 Uhr Unfall Autofahrerin übersieht Radler

Eine 25-jährige Autofahrerin aus Aichach hat am Mittwochnachmittag gegen 16.30 Uhr in der Bahnhofstraße in Maisach die Vorfahrt eines Fahrradfahrers missachtet und ist mit diesem kollidiert. Der 60-jährige Fahrradfahrer aus Fürstenfeldbruck wurde über die Motorhaube geschleudert und stürzte auf die Fahrbahn. Er wurde leicht verletzt mit dem Rettungswagen zur Behandlung ins Krankenhaus nach Fürstenfeldbruck gebracht. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Am Fahrrad entstand laut Olchinger Polizei ein Sachschaden in Höhe von 1000 Euro, am Auto von 2000 Euro.