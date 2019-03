7. März 2019, 21:56 Uhr Unfall Auf Lkw geprallt und mitgeschleift

30-Jähriger erleidet bei Unfall auf A 8 schwere Verletzungen

Schwere Verletzungen hat ein 30 Jahre alte Autofahrer aus München bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 8 zwischen dem Autobahndreieck Eschenried und der Anschlussstelle Dachau-Fürstenfeldbruck erlitten. Nach Angaben der Verkehrspolizeiinspektion Fürstenfeldbruck war gegen 2.40 Uhr ein 55 Jahre alter Fahrer mit seinem Sattelzug Richtung Stuttgart unterwegs, als er kurz nach der Zusammenführung der A 99 mit der A 8 eine Art Schlag an seinem Fahrzeug spürte. Er sei dann mit dem Lkw auf den Seitenstreifen gefahren, um sein Fahrzeug zu überprüfen. Der 55-Jährige entdeckte am Heck einen Wagen, der sich dort nach dem Aufprall verkeilt hatte und laut Feuerwehr 300 Meter mitgeschleift worden war. Die Feuerwehr befreite den eingeklemmten Fahrer, so dass er in eine Klinik gebracht werden konnte. Der Lkw-Fahrer sei nicht verletzt worden, so die Polizei. Nach dem Unfall wurde die Autobahn Richtung Stuttgart für die Rettungsmaßnahmen und die Bergung des Unfallfahrzeugs gesperrt. Den Sachschaden gibt die Polizei mit 20 000 Euro an.