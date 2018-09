6. September 2018, 22:07 Uhr Umwelt Mehr Dämmung, weniger Verkehr

Wie die Gemeinde die Energiewende erreichen will

Von Manfred Amann, Grafrath

Nur mit der gemeinsamen Anstrengung von Gemeinde und Bürgern lässt sich die Energiewende voranbringen und der Kohlendioxid-Ausstoß verringern. Dies gilt für Roger Struzena natürlich grundsätzlich, aber insbesondere auch für Grafrath. In einer "Bilanz für Grafrath", die der Klimaschutzbeauftragte der Gemeinde - wie das jüngste Bilanz- Gutachten des Landkreises zur Energiewende auch - als "ernüchternd" bezeichnet, regt der Gemeinderat der Grünen an, verstärkt Besitzer älterer Häuser zu energetischen Sanierungen und Solarnutzung zu motivieren sowie mit gezielten Maßnahmen den Verkehr zu verringern.

Die Gemeinde selbst habe durch die Sanierung öffentlicher Einrichtungen wie zum Beispiel der Schule mit dem Schwimmbad hinsichtlich Verringerung von Strom- und Wärmeverbrauch schon einiges erreicht, in der Gesamtbilanz für den Ort schlage sich dies aber kaum nieder, weil diese Gebäude nur etwa zwei Prozent des Energieverbrauches ausmachten. Erfreulich sei die starke Reduzierung von CO2 durch die Stromerzeugung mittels der Fotovoltaikanlagen auf dem VG-Gebäude und auf der Kinderkrippe.

Ab diesem Jahr werde auch noch die PV-Anlage auf dem Schuldach positiv zu Buche schlagen, so der Grünen-Politiker. Wegen der Lage des Ortes in einer besonders schutzwürdigen Landschaft habe die Gemeinde kaum Möglichkeiten, auf Großprojekte wie Windkraftanlagen oder Solarfelder zu setzen, erklärt der Energiereferent der Gemeinde. Daher sollte die Gemeinde für Haushalte und Gewerbe Anreize schaffen, ihre Gebäude energetisch zu optimieren. Von insgesamt 1093 Gebäuden in Grafrath seien 769 vor dem Jahr 1990 errichtet worden.

Bei einem Großteil dieser Altbauten könnte man mit gezielten Maßnahmen wie Nutzung von Solarenergie und Wärmedämmung sicher einen merklichen Beitrag zur Verringerung des CO2-Ausstoßes leisten, denkt Struzena. 42 Prozent des Energieverbrauchs seien den Heizungen in den Häusern geschuldet, von denen sicher etliche erneuert werden sollten. Mit kostenloser Energieberatung, Vermittlung von regionalen, zertifizierten Planungsbüros und Fachfirmen sowie der Förderung von Firmenkomplett-Angeboten mit Festpreisgarantie könnte die Gemeinde Unterstützung leisten, betont der Grafrather Klimaschutzbeauftragte. Auch finanzielle Anreize sollten deshalb in Erwägung gezogen werden.

Der Klimaschutzbeauftragte könnte sich auch vorstellen, dass die Gemeinde eines oder mehrere Musterquartiere zum Beispiel im Bereich Jesenwanger Straße oder im Bereich Ulrich-/Probst-Hartwig-Straße samt Nebenstraßen festlegt, um gezielt Hausbesitzer hinsichtlich Möglichkeiten der Sanierung und mit staatlicher Förderung zu beraten. Laut Struzena werden etwa 39 Prozent der Energie in Grafrath durch die Autos verbraucht. Mit dem Vorhaben, Car-Sharing mit Elektro-Autos anzubieten, sei die Gemeinde bereits auf dem richtigen Weg, auch, weil Bürger damit auf so manches Zweitauto verzichten könnten. Zudem sollten Bauhoffahrzeuge sukzessive auf Elektroantrieb für die Zukunft umgestellt werden.

Einen nicht zu unterschätzenden Beitrag zur Reduzierung von Autofahrten im Ort und zu den Nachbarkommunen könnte die Gemeinde durch die Förderung des Rad- und Fußverkehrs leisten, glaubt der Grafrather Energiereferent. Derzeit arbeite eine Gruppe Grafrather in Verbindung mit der Gemeinde an Vorschlägen für den Ausbau eines Wegenetzes für Radler und Fußgänger. Da die Topografie der Gegend "nicht gerade fahrradfreundlich" sei, könnte die Gemeinde für Elektrofahrräder (Pedelecs) werben, wünscht sich Struzena. Weiter fordert er, dass ich die Gemeindeverwaltung verstärkt für eine Verbesserung des Bussystems im westlichen Landkreis und für eine kürzere S-Bahn-Taktung einsetzt.